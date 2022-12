Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Juan Luis de Aynat, reelegido decano del Colegio de la Abogacía de Almería jueves 22 de diciembre de 2022 , 19:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La candidatura del decano obtiene todos los cargos a renovar en la junta de gobierno, los de diputado primero, cuarto, quinto y tesorero El Colegio de la Abogacía de Almería ha celebrado este jueves elecciones para renovar a parte de su junta de gobierno, entre ellos el cargo de decano, que ha revalidado Juan Luis de Aynat, que ha obenido 795 votos frente a los 428 que ha logrado la hasta ahora vicedecana del órgano colegial, Rita María Sánchez. Además, han sido renovados los cargos de diputado primero, cuarto, quinto y tesorero, que han sido para el resto de miembros de la candidatura de Aynat, con un número de votos similares a los del decano, si bien no iguales, ya que se votaba de forma individual a cada uno de ellos. ELECCIONES CELEBRADAS A CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 22 DICIEMBRE DE 2022 Ejercientes No Ejercientes DECANO Candidato/a Votos obtenidos Votos obtenidos Rita María Sánchez Molina 203 22 Juan Luis de Aynat Bañón 375 45 Ejercientes No Ejercientes DIPUTADO/A PRIMERO/A Candidato/a Votos obtenidos Votos obtenidos María Dolores García Salcedo 203 21 Esteban Giménez Rivadeneyra 367 45 Ejercientes No Ejercientes DIPUTADO/A CUARTO/A Candidato Votos obtenidos Votos obtenidos Miriam Cervera Blázquez 200 21 Rafael Docavo Muñiz 365 46 Ejercientes No Ejercientes DIPUTADO/A QUINTO/A Candidato/a Votos obtenidos Votos obtenidos Abraham Fernández Mensales 218 23 María del Carmen Rojas Martínez 349 44 Ejercientes No Ejercientes TESORERO/A Candidato/a Votos obtenidos Votos obtenidos Luis Reina Martín 207 24 María José Blanco Quesada 358 44 EL RESULTADO TOTAL CON COEFICIENTE (doble valor del voto de los Colegiados Ejercientes) DECANO/A Candidato/a Votos obtenidos Rita María Sánchez Molina 428 Juan Luis de Aynat Bañón 795 DIPUTADO/A PRIMERO/A Candidato/a Votos obtenidos María Dolores García Salcedo 427 Esteban Giménez Rivadeneyra 779 DIPUTADO/A CUARTO/A Candidato/a Votos obtenidos Miriam Cervera Blázquez 421 Rafael Docavo Muñiz 776 DIPUTADO/A QUINTO/A Candidato/a Votos obtenidos Abraham Fernández Mensales 459 María del Carmen Rojas Martínez 742 TESORERO/A Candidato/a Votos obtenidos Luis Reina Martín 438 María José Blanco Quesada 760 Votos emitidos EJERCIENTES 581 (35,69%) NO EJERCIENTES 68 (5,52%) Votos en blanco 1 Votos nulos 0 Han resultado elegidos al cargo con los votos totales obtenidos los siguientes colegiados y colegiadas: Cargo Candidato Votos Obtenidos Decano: JUAN LUIS DE AYNAT BAÑON 795 Diputado Primero: ESTEBAN GIMENEZ RIVADENEYRA 779 Diputado Cuarto RAFAEL DOCAVO MUÑIZ 776 Diputada Quinta MARIA DEL CARMEN ROJAS MARTINEZ 742 Tesorera MARIA JOSE BLANCO QUESADA 760 Diputada Séptima MARIA ISABEL MARTINEZ-AMO GAMEZ Electa Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

