Vetusta Morla se une al gran elenco de Cooltural Fest en Almería

jueves 22 de diciembre de 2022 , 20:01h

Vetusta Morla se ha unido al elenco del próximo Cooltural Fest 'Music For All', que tendrá lugar del 17 al 20 de agosto en Almería. Cupido, Alice Wonder, Ainoa Buitrago y Besmaya también formarán parte del cartel junto con Lori Meyers, Viva Suecia, Arde Bogotá, Second, Cariño y Colectivo Da Silva. Según la organización, aún quedan sorpresas por venir. La alcaldesa de Almería considera a Vetusta Morla como "una magnífica punta de lanza" para un festival que busca situarse entre los grandes eventos musicales de verano.