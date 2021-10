Los médicos se posicionan en contra de nuevos Grados de Medicina tras conocerse el de Almería

lunes 04 de octubre de 2021

El Foro de la Profesión Médica ha manifestado que se posiciona en contra del inicio de nuevos Grados de Medicina en España, tras anunciarse que Almería contará el próximo curso 2022-2023 con este nuevo grado entre su oferta académica.



Las facultades con docencia del Grado en Medicina siguen aumentando en número, de modo que desde el año 2008 ha pasado de impartirse en 28 centros a los 44 actuales, que pueden verse aumentadas el próximo curso.



El Foro de la Profesión ya ha advertido con anterioridad del "problema" que supone la creación de nuevas facultades con docencia de Medicina. Además, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina de España emitieron un documento de forma conjunta analizando la situación de cada uno de los centros y concluyendo con un posicionamiento "totalmente contrario a la apertura de nuevas facultades y favorable a una reducción de los númerus clausus en cada uno de los centros".



Debido a que en Andalucía ya existe una oferta del grado en Medicina en cinco de sus provincias, el Foro considera que esos fondos destinados a la puesta en marcha de un nuevo grado "serían más eficientes en forma de becas y ayudas para la movilidad y residencia de los estudiantes y atendiendo a las solicitudes de mayores recursos humanos y materiales que necesitan las facultades ya existentes, que son claramente insuficientes".



"Iniciar un Grado en Medicina exige una financiación muy importante. Se necesita la contratación de un profesorado y personal muy especializado, en el mayor número posible dado que la ratio número de estudiantes/profesorado es fundamental para la docencia de la Medicina y condiciona la calidad de la formación; también se necesitan edificios e instalaciones adecuadas y una inversión continua en docencia y recursos para la investigación. Si esos recursos no alcanzan para las facultades que ya existen es cuestionable el inicio de nuevos grados sin la estructura de personas y recursos necesaria", argumentan.



Desde el Foro aclaran que "no hacen falta más médicos". "Hace falta una adecuada planificación de la oferta y la demanda, adaptando los números de estudiantes a las tasas que desde los comités de expertos como de la propia Organización Mundial de la Salud recomiendan. Anualmente, miles de opositores a plazas de especialización MIR se quedan sin plaza por el creciente número de aspirantes y la no adaptación del número de plazas para la especialización. La creación de facultades con el título de Medicina agrava el problema de embudo que se encuentran al final de la carrera, que deja a miles de profesionales sin la posibilidad de optar por una plaza de Formación Sanitaria Especializada, indispensable para ejercer plenamente en el sistema sanitario para la gran mayoría de egresados. La dotación de recursos se hace necesaria también para asegurar que los egresados puedan acceder a una FSE de calidad", esgrimen.



Asimismo, advierten de que "existe un déficit generalizado en profesorado": "Por ello, resulta inviable la creación de nuevas facultades de Medicina en el territorio nacional cuando en muchas de las facultades ya existentes manifiestan públicamente el creciente problema con el profesorado clínico y la carencia de profesores acreditados que permitan el necesario relevo generacional que garantice la calidad en la formación". En suma, abogan por "la mejora del sistema universitario, dotando de mayores y mejores recursos humanos, económicos y materiales requeridos a las facultades de Medicina ya existentes".



El Foro de la Profesión Médica está conformado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).