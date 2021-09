Rocío Ruiz anuncia que ya se ha iniciado la readjudicación del centro de día de Fiñana

jueves 09 de septiembre de 2021 , 15:46h

La consejera de Igualdad traslada al alcalde que “no hemos abandonado el centro” y acuerdan colaborar para incentivar la demanda





La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, se ha entrevistado este jueves con el alcalde de Fiñana, Rafael Montes, para trasladarle que ya se ha iniciado el proceso de adjudicación del centro de día para personas mayores de la localidad almeriense después de que la anterior empresa concesionaria renunciase a la prórroga del mismo al no considerarlo rentable a causa del escaso volumen de usuarios. Tras agradecer la “lealtad institucional y la colaboración” para encontrar una solución que evite la interrupción del servicio, Ruiz ha destacado que “no hemos abandonado el centro ni a sus usuarios”. Así, ha explicado que los ocho usuarios que disfrutaban de una plaza concertada “no han quedado desatendidos en ningún momento” y se les ha dado una alternativa dentro del sistema de atención a la dependencia, desde una plaza en un centro residencial a un recurso de ayuda a domicilio . Asimismo, a los dos usuarios con plaza privada se les ha ofrecido realizar las gestiones para determinar qué recursos pueden disfrutar.



Ruiz ha resaltado el clima de cordialidad y entendimiento en el que ha transcurrido el encuentro celebrado en el Parlamento andaluz, durante el cual ha recordado que “ha sido esta Consejería la que ha insistido en buscar empresas que se interesen por el centro” porque “el interés siempre ha sido mantener la actividad y la atención a estas personas mayores”.



“No queremos cerrar plazas, sino que estamos en buscar soluciones, y si hay que hacer modificaciones normativas, se hacen”, le ha indicado al regidor almeriense, al tiempo que ha recordado que el delegado territorial de Igualdad en Almería, Rafael Pasamontes, “lleva meses trabajando para solucionar esta situación”.



Según ha detallado la consejera posteriormente durante la comisión de Igualdad, “la empresa adjudicataria de las instalaciones del Centro de Día de Fiñana nos comunicó su intención de no prorrogarlo por no ser viable económicamente”. Así, la Consejería procedió a realizar una nueva licitación que está ya en tramitación “y ya hay una empresa interesada”, ha adelantado, apuntando a que el centro retomará su actividad completa en breve.



Ruiz ha trasladado al alcalde las diversas medidas emprendidas desde su departamento para incentivar y promover la demanda de los usuarios, entre las que destaca la reducción del copago del 40 al 25%. Asimismo, se han llevado a cabo diversas campañas de sensibilización para recordar que se trata de instalaciones seguras frente al coronavirus y que juegan un papel fundamental para prevenir el agravamiento de la situación de dependencia en muchas personas mayores.



“Nuestra apuesta en la atención a la dependencia pasa por un modelo de proximidad y cercanía, que prioriza el centro de día, la teleasistencia y la ayuda a domicilioy permite varias opciones a los usuarios”, ha señalado. Así, ha recordado que sólo este año la Consejería de Igualdad ha creado 800 nuevas plazas concertadas en centros de día y residencia y otras 264 en centros públicos, que se elevan a 1.864 en lo que va de legislatura.

“Y se crearán más si hace falta, pero necesitamos que los mayores se animen a acudir”, ha apuntado Ruiz, que ha resaltado el acuerdo con el alcalde para incentivar la asistencia a estas instalaciones.