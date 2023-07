Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La alcaldesa asiste a la ‘II Jornada de Integración y Diversidad cultural ‘Almería para Todos’ domingo 16 de julio de 2023 , 15:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez afirma que es muy positivo que “ciudadanos de diferentes países latinoamericanos que viven en Almería compartan en una jornada todas las cosas que nos unen”

Cientos de familias colombianas de todas partes de la provincia asistieron ayer a la ‘II Jornada de Integración y Diversidad Cultural ‘Almería para Todos’, su gran fiesta anual celebrada en el Parque de las Almadrabillas y con la que se pretende dar la bienvenida a las nuevas familias de Colombia que han escogido nuestra ciudad para vivir. En el extranjero, los colombianos festejan esta fecha para que las segundas y terceras generaciones no olviden la patria donde nacieron sus padres, por eso esta jornada es una gran fiesta en la que todas las familias colombianas residentes en Almería, que son más de 4.000, festejan y reflexionan unidas sobre lo que significa ser inmigrante y transmiten sus costumbres culinarias. En Colombia, el mestizaje culinario entre los indígenas, inmigrantes españoles y esclavos africanos, desde el punto de vista de los ingredientes, de sus técnicas de cocción, de su elaboración, de los utensilios y de las maneras de consumir los alimentos forma parte fundamental de su cultura y todos los invitados pudieron degustar platos típicos colombianos, como la empanada y las famosas arepitas y también saborear las bebidas auténticas y preferidas, como el famoso aguardiente antioqueño. Empresarios y emprendedores latinoamericanos se unieron también a esta jornada junto a ‘hermanos’ procedentes de Ecuador, Peru, Argentina, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Honduras, El Salvador, Chile, pero también de Marruecos, Senegal y de Ucrania. Al acto también asistieron miembros de la Hermandad de Guardias Civiles de Almería, del sindicato SUP del Cuerpo Nacional de Policía, así como autoridades, como la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y varios miembros de la Corporación municipal, o la diputada provincial Mati Díaz. La regidora mostraba su satisfacción porque ciudadanos de diferentes países, especialmente colombianos, “que han elegido Almería como su segunda casa celebren una jornada en la que comparten todas las cosas que nos unen desde la concordia, la solidaridad y la armonía”. La jornada comenzó a las 18.00 horas con buena música, bailes tradicionales colombianos, rancheras, salsa, tango…, concursos y muchas sorpresas. La presidenta de la Asociación de Colombianos ‘Almería para Todos’, Yaddy González, ha destacado “la respuesta de nuestro colectivo, de todos los rincones de la provincia para disfrutar en un ambiente lúdico y familiar en un espacio en el que siempre es más agradable y fácil para compartir las experiencias que hemos tenido a lo largo del año y aportar por donde debe seguir el trabajo y los proyectos que estamos realizando”. “Es importante conocer el trabajo que se hace desde la Asociación” -continúa- “porque es enorme y muy complejo. Y dar difusión al mismo es una tarea en muchos casos muy difícil, ya que son actividades y proyectos que se desarrollan en diferentes pueblos con la colaboración de los ayuntamientos y voluntarios y voluntarias que son realmente el alma de la asociación”. A las doce de la noche se apagaron las luces y la música con la alegría de haber pasado un buen día con familia y reencontrarse con los amigos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Jornada de Integración y Diversidad Cultural de "Almería para todos"