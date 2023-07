Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Jornada de Integración y Diversidad Cultural de "Almería para todos" martes 11 de julio de 2023 , 17:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ong “ALMERIA PARA TODOS” Asociación de colombianos organiza este sábado 15 de julio la II Gran Jornada de Integración y Diversidad Cultural, un evento que reunirá a cientos de familias colombianas procedentes de toda la provincia en el parque de las Almadrabillas. El objetivo de esta cita anual es dar la bienvenida a los nuevos compatriotas que han elegido Almería como su lugar de residencia y fomentar el intercambio y la convivencia entre las diferentes culturas que conviven en la ciudad. La jornada comenzará a las 18 horas y contará con diversas actividades lúdicas, culturales y gastronómicas para todos los públicos. Habrá música en vivo, bailes típicos, juegos infantiles, sorteos y degustación de platos tradicionales de la cocina colombiana. Además, se rendirá un homenaje a los colombianos que han destacado por su labor social, cultural o deportiva en Almería. La presidenta de la ong “ALMERIA PARA TODOS” Asociación de colombianos, Yaddy González, ha invitado a todos los almerienses a participar en esta fiesta y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y otras entidades y empresas que han apoyado la organización del evento. González ha destacado que esta jornada es una oportunidad para mostrar la riqueza y la diversidad de la cultura colombiana y para estrechar los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.