La almeriense Lola Rodríguez, bronce en la modalidad Dragon Boat de Malasia jueves 02 de noviembre de 2023 , 21:24h La piragüista del Club 'Los Troncos' ha participado en esta cita internacional formando parte del equipo femenino español de Breast Cancer Survivor (BCS) Nuevo éxito del deporte almeriense en este 2023, en este caso en la modalidad de piragüismo y en Festival Internacional de piragüismo en Barco de Dragon que se ha celebrado en Malasia, del 26 al 31 de octubre. Cita en la que ha participado la piragüista Lola Rodríguez, del Club Piragüismo 'Los Troncos', seleccionada para formar parte del equipo BCS (Breast Cancer Survivor), categoría creada por la Federación Española de Piragüismo en la que se integran hombres y mujeres que padecen o han tenido cáncer. Una medalla que ha sido felicitada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro, felicitación que ha hecho extensiva a los otros tres piragüistas almerienses que han participado en esta cita deportiva, resaltando una vez más la "encomiable" labor que desde el Club Los Troncos se viene prestando a la práctica y difusión en Almería del piragüismo. La representante almeriense en el podium de Malasia, Lola Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por este nuevo éxito obtenido a nivel particular y como parte de un barco "desde el que se batalla contra la enfermedad del cáncer", subrayando el hecho de que " en esta prueba internacional España haya competido también con un barco integrado totalmente por deportistas BCS. Hemos alcanzado un meritorio tercer puesto, a solo dos segundos de haber alcanzado la plata", reconocía. Un éxito que la almeriense, en su primera experiencia competitiva, ha compartido con sus compañeros del Club Los Troncos. "Ha sido una experiencia inolvidable y bonita, aunque duro por la climatología, pero lo repetiría sin dudarlo donde me toque", ha explicado. Un podium este acompañado con una pequeña dotación económica que, en el caso del equipo español, han donado a una asociación contra el cáncer en Malasia.

Noticias relacionadas Los Juegos Deportivos Municipales de Piragüismo finalizan en Las Almadrabillas