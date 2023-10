Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Autoridad Portuaria de Almería ejecuta en un año proyectos clave

miércoles 11 de octubre de 2023 , 18:47h

Gestión interna e impulso decidido a proyectos para el incremento del tráfico de mercancías, mejora de la conectividad e integración en la ciudad. En ello ha basado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, su primer año al frente del organismo, desde de que tomara posesión de su cargo el 8 de octubre de 2022, para garantizar el futuro de los puertos de Almería y Carboneras a largo plazo.

Rosario Soto ha hecho balance de este periodo acompañada del Comité de Dirección de la APA: “Cuando tomé posesión dije que para mí era esencial trabajar en equipo, así que lo primero que hice fue crear el Comité de Dirección y reforzar el capital humano que se presentaba insuficiente para alcanzar los retos planteados a corto, medio y largo plazo”.

La presidenta ha explicado que la planificación de la APA se ha centrado en proyectos de desarrollo de infraestructuras portuarias y viarias para ser más atractivos a las inversiones público-privadas y para el movimiento de mercancías y pasajeros. “Entendemos que el esfuerzo inversor realizado en talento y servicios, junto a concesiones y autorizaciones y, por otro lado, el avance administrativo en infraestructuras y obras portuarias redundará en el aumento de los ingresos; de hecho entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 nuestros ingresos han crecido en un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que nos va a permitir acabar el año con unos beneficios superiores a los del año pasado, que fueron de 2 millones de euros”, ha apostillado la presidenta de la APA.

Soto ha recordado que son los ingresos provenientes de los tráficos los que permiten estrechar la relación entre el puerto y la ciudad, “si nuestro puerto tiene ingresos podremos ir desarrollando de una forma clara, contundente, efectiva y visible -como puede verse ya en la reforma de la sede de la APA y su entorno- el proyecto puerto-ciudad tan importante para Almería”.

Hace un año, el Comité de Dirección de la APA se fijó una serie de objetivos que, de acuerdo a las palabras de la presidenta: “Vamos cumpliendo con paso firme”.

Soto se ha referido a la APA como referente nacional en tráfico de pasajeros siendo el de Almería el segundo puerto andaluz y el octavo en el sistema portuario español y la pretensión es de seguir siéndolo: “Por ello hemos invertido seis cientos mil euros para prestar el mejor servicio posible en la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2023”. Esta se cerraba con 555.062 pasajeros y 132.474 vehículos, un 8% y 15% más que en el pasado año, respectivamente y, ya mediados de septiembre se superaba la cifra total de viajeros del pasado año, rozando los 713.000 viajeros desde enero.

Para crecer sustancialmente en mercancías los objetivos establecidos se referían a infraestructuras portuarias y conexiones terrestres. Uno de ellos era la descongestión del Puerto de Carboneras, “tenemos las mercancías, pero teníamos el problema de congestión del único muelle público en este puerto, con lo que era complicado dar respuesta a la salida natural del mineral de yeso desde Carboneras, así que nos propusimos llegar a un acuerdo con las concesiones administrativas de los otros muelles o construir un sexto muelle, y en ello estamos. Finalmente se hará un nuevo muelle con financiación 100% privada, lo que permitirá posicionarnos como referente en exportación de graneles”, ha explicado Rosario Soto. En paralelo, la APA insiste en la mejora del acceso al Puerto de Carboneras a través de la N-341, para lo cual ya está en contacto con la Dirección General de Carreteras.

Otra de las conexiones prioritarias es la de la A7 al Puerto de Almería. En este sentido, Rosario Soto ha recordado que a finales de enero se consensuó con el Ayuntamiento de Almería y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) la mejor alternativa para el enlace directo del Puerto de Almería con la A7, una demanda histórica de este territorio, que es prioritaria para crecer y para la que incluso la Autoridad Portuaria propuso adelantar fondos propios al ministerio, si este lo veía oportuno, en caso de no disponer de partida presupuestaria. A principios de julio, el MITMA anunciaba oficialmente la alternativa, “estamos en octubre y no sabemos nada de la licitación de la redacción del proyecto, espero que salga más pronto que tarde y no perdamos completamente este año”.

En paralelo, para aligerar plazos y aliviar el tráfico en la carretera N340a que conecta con la A7, al menos en lo referente solo a la entrada del puerto, la Autoridad Portuaria de Almería ha remitido a la Dirección General de Carreteras la propuesta de un ramal de entrada al recinto portuario destinado al tráfico pesado, compatible con la futura conexión directa con la autovía A-7 y que se financiará totalmente con fondos propios. “Hemos incluido una partida presupuestaria para la redacción y ejecución de este ramal y reorganización del puerto industrial y esperamos que nos lo autoricen en breve. Si fuera en este mes estaríamos en disposición de licitar la redacción y la ejecución de la obra que estaría lista a principios de 2025 para dar respuesta a los empresarios del Puerto de Almería”.

Por otro lado, la presidenta ha detallado el avance de otra infraestructura de gran envergadura en el Puerto de Almería: la prolongación del Muelle de Pechina en su primera fase, que, si todo progresa según lo previsto, se licitará a primeros de 2024.

Además, Soto se ha referido a la conexión ferroviaria del Puerto de Almería y ha expuesto que en el Plan de Empresa 2024-2027 se incluye una partida presupuestaria de medio millón de euros para la redacción del estudio de alternativas del acceso ferroviario a estas instalaciones, “aspiramos a llegar a un acuerdo con el resto de las administraciones públicas; nuestra propuesta es una solución soterrada”.

Puerto-Ciudad

“Nosotros entendemos que ya ha comenzado el proyecto Puerto-Ciudad”, ha indicado Soto, quien ha recordado que la APA firmaba en abril el protocolo para el desarrollo de la adecuación y apertura del frente marítimo de la ciudad de Almería con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuyo gobierno ha garantizado la financiación de la fase más importante correspondiente al Muelle de Levante. A la vez, la APA ha impulsado la modificación del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Almería, imprescindible para ejecutar nuevos proyectos en el citado muelle, pues lo dotará de mayor edificabilidad, y cuyo borrador ya se ha presentado a la consejera de Fomento.

“Desde la APA hemos comenzado la primera fase con fondos propios con la reforma de nuestra sede y de su entorno para abrir unos 3.000 metros cuadrados”, ha señalado la presidenta, quien ha avanzado que el equipo de la APA ya trabaja en la siguiente actuación que incluirá la envolvente del edificio, para hacerlo más eficiente energéticamente, y la urbanización de 10.500 metros cuadrados, “aspiramos a que a mediados de 2025 todo el mundo pueda disfrutar de esa primera fase del Puerto-Ciudad que es más de una hectárea en todo el entorno portuario”.