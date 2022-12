Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La Autoridad Portuaria de Almería invertirá 40 millones de euros sábado 24 de diciembre de 2022 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los puertos de Almería y Carboneras moverán este año 5,6 millones de toneladas de mercancía, volumen similar al de antes de la pandemia El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), en su última reunión del año, ha aprobado el plan de empresa 2023-2026, que prevé una inversión global de 40 millones de euros. Entre las obras recogidas en el plan plurianual de inversiones, aprobado en noviembre por el consejo rector de Puertos del Estado, destaca el proyecto de prolongación del Muelle de Pechina. De este plan, para el ejercicio de 2023 ya se contempla una inversión de casi 8,2 millones para la conexión terrestre del Duque de Alba en la Terminal Pública del Puerto de Carboneras, la creación del Centro de Segunda Venta de Pescado, en el Puerto Pesquero de Almería, el acondicionamiento de las líneas eléctricas de baja tensión en el Muelle de Pechina, así como varias actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética, en los puertos de Almería y Carboneras. Estos datos se han dado a conocer en la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Almería, en la que su presidenta, María del Rosario Soto, ha dado la bienvenida a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que se ha incorporado por primera vez al consejo de administración, como vocal. Recuperación del movimiento de pasajeros Del informe de gestión económico-financiero del año 2022, presentado a los miembros del consejo, la presidenta de la APA ha resaltado, tanto la recuperación del movimiento de pasajeros, como el tráfico de mercancías registrado en el Puerto de Almería. Una vez que se cierre el ejercicio, el tráfico de mercancías de los puertos de la capital y Carboneras ascenderá a 5,6 millones de toneladas, un volumen similar al registrado en 2019, gracias al comportamiento de la dársena de Almería, que, con 3,7 millones de toneladas, ha crecido más de un 3%, por el aumento de la mercancía general (en contenedor y transporte ro-ro) y, sobre todo, por la exportación de yeso, que se ha incrementado un 10%, alcanzando casi los 2 millones de toneladas. En total, en los puertos de interés general de Almería y Carboneras han entrado este año 1.750 buques, frente a los 1.298 del año de referencia. En cuanto al movimiento de pasajeros, la dársena almeriense cerrará 2022 con unos 700.000 viajeros, cifra que se acerca ya a los tráficos previos a la pandemia. Esta recuperación se ha producido tras la reapertura de las fronteras de Marruecos al transporte marítimo de viajeros, el pasado mes de marzo, así como al restablecimiento de la Operación Paso del Estrecho, tras dos veranos cancelada. Cuentas saneadas Gracias a la actividad portuaria de la dársena de la capital, la cifra de ingresos prevista por la APA para el ejercicio actual ascenderá previsiblemente a 19,4 millones de euros, un 26% más que el año pasado, con un beneficio antes de impuestos de alrededor de 1,7 millones de euros, “unas cuentas muy saneadas”, según destaca María del Rosario Soto. El consejo de administración, entre otros asuntos, ha dado también el visto bueno a la propuesta de nueva estructura orgánica de la APA, y ha aprobado el Plan de Medidas Antifraude, así como los planes de autoprotección de los puertos de Almería y Carboneras. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.