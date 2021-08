La Autoridad Portuaria recupera pasajeros

viernes 06 de agosto de 2021 , 20:27h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El tráfico de pasajeros se recupera un 36,5% en julio frente a 2020 pero aún es 97% menor al de 2019



El tráfico de pasajeros en el Puerto de Almería se ha recuperado un 36,5 por ciento durante el mes de julio de este año frente al mismo mes del pasado año durante los dos años consecutivos en los que no se ha desarrollado la operación paso del Estrecho (OPE), lo que ha hecho que en comparación con el mes de julio de 2019 el movimiento de pasajeros se haya reducido un 97 por ciento.



En total, por la Estación Marítima de Almería han pasado 6.549 viajeros --5.075 pasajeros y 1.471 conductores de camión--, según han trasladado a Europa Press fuentes de la Autoridad Portuaria de Almería. Se trata de los pasajeros que han viajado en los ferris que unen el Puerto de Almería con los de Melilla y Nador (Marruecos).



Este incremento se explica, tanto por el aumento del transporte de mercancías en camión con conductor con los puertos de la Ciudad Autónoma y la marroquí, como por la libre circulación de personas entre Almería y Melilla, que en julio del año pasado estuvo restringida debido a las medidas frente a la pandemia.



Estos 6.559 pasajeros del pasado julio suponen, no obstante, un 97% menos que en julio de 2019 --antes de la covid--, último año en el que se llevó a cabo la Operación Paso del Estrecho (OPE). En 2020 no tuvo lugar la OPE ni con Argelia ni con Marruecos, ya que las fronteras estuvieron cerradas al tránsito de viajeros. En 2021, Argelia mantiene las mismas medidas restrictivas frente a la pandemia, mientras que Marruecos ha abierto sus puertos solo a ferris procedentes de Francia, Italia y Portugal, pero no de España.



En el caso de los ferris con Melilla, este año viajan tanto pasajeros como conductores de vehículos que transportan mercancía. En cambio, en los ferris que unen Almería con el puerto marroquí de Nador, el pasaje es solo de conductores de camiones con mercancía, ya que Marruecos mantiene cerradas sus fronteras al movimiento de viajeros y solo permite la entrada y salida de transportistas.



Por su parte, en los ferris que unen Almería con los puertos argelinos de Orán y Ghazaouet no viajan ni pasajeros ni conductores ya que los camiones son transportados sin conductor.



En lo que se refiere al tráfico de vehículos, en julio se embarcaron y desembarcaron 1.261, un 31 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, y un 97,2 por ciento menos que en 2019, en el que se contabilizaron más de 45.000.