Almería

Una bola de fuego sobrevoló Almería de madrugada

viernes 06 de agosto de 2021 , 20:31h

Detectada una bola de fuego a 90.000 kilómetros por hora que sobrevoló el cielo de Almería de madrugada





El observatorio astronómico de Calar Alto ha captado una bola de fuego que ha atravesado los cielos de Almería a una velocidad de 90.000 kilómetros por hora y una altura que rondaba los 100 kilómetros de altitud, la cual acabó con una "explosión enorme" que pudo iluminar el territorio con una intensidad mayor a la de la Luna.



Según ha indicado el centro, el avistamiento tuvo lugar a las 0,22 horas de la noche del pasado jueves. El objeto fue registrado por los detectores que el proyecto 'Smart' que opera en los observatorios de Calar Alto en Almería, Sierra Nevada en Granada, La Sagra también en Granada, La Hita en Toledo y desde el observatorio de Sevilla.



Como este objeto ocurrió muy alto sobre el horizonte, las cámaras de vigilancia externa del Observatorio de Calar Alto solo pudieron ver un fuerte destello. Sin embargo, una de las cámaras de cielo del mismo observatorio sí que captó el evento en toda su magnitud.



Siguiendo el análisis preliminar que ha realizado el profesor profesor del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) e investigador principal del proyecto, José María Madiedo, este fenómeno ha sido causado por una roca desprendida de un cometa que ha impactado contra la atmósfera a una velocidad estimada de unos 90.000 kilómetros por hora.



En este caso, esta bola de fuego no ha sido una Perseida, sino una Alfa-Capricórnida producida por un meteoroide procedente del cometa 169P/NEAT. La parte luminosa del evento comenzó a una altitud de unos 104 kilómetros sobre el Mar Mediterráneo, justo enfrente de las costas orientales de Almería. El objeto tuvo luego una trayectoria norte, para acabar a una altitud de 73 kilómetros, ya sobre el terreno.

