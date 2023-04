Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La cantera almeriense del ajedrez consigue 6 medallas en el Campeonato de Andalucía miércoles 19 de abril de 2023 , 19:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recibido a los jugadores que, además, han quedado subcampeones por equipos en categorías sub14 y sub16 La cantera del ajedrez en Almería es símbolo de éxito y talento. Los deportistas almerienses han vuelto a participar en una competición autonómica donde han reflejado que tienen una proyección muy ilusionante. Más de 80 jugadores han asistido al Campeonato de Andalucía de Ajedrez recientemente, en categorías desde sub-8 hasta sub-16. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recibido a los deportistas que han subido al podio en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes junto al delegado territorial Miguel Álvarez. En concreto, han sido seis podios más un subcampeonato por equipos en categorías sub-14 y sub-16. De esta manera, Daniel López, en categoría sub-7 ha sido campeón y, en sub-8, ha obtenido el tercer puesto. Natalia Sosa, en categoría femenina sub-8, ha logrado el tercer puesto con la medalla de bronce. Pese a que en sub-10 y sub-12 los participantes no obtuvieron ninguna medalla, desplegaron un gran juego en los tableros. En categoría sub-14, los almerienses arrasaron con un pleno. Hugo Guillén se proclamó campeón con la medalla de oro; David Freniche, en segundo puesto con una medalla de plata y Boris Juan se colgó el metal de bronce. Paralelamente, en la categoría sub-16, José Manuel Morales quedó en un cuarto lugar mientras que Claudia Mullor alcanzó el segundo puesto femenino. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado su felicitación a los deportistas “porque estáis llevando el nombre de Almería muy lejos en la disciplina del ajedrez, que sigue ensanchando su cantera con los éxitos que logran nuestros ajedrecistas, además, siguen adquiriendo los beneficios de este deporte”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

El Ejido acoge los campeonatos provinciales de ajedrez para los campeonatos de Andalucía