La cirugía estética es un regalo para la autoestima, la seguridad y confianza femenina

En la actualidad, la cirugía plástica ya no es vista como un proceso artificial que solo las personas con alto poder adquisitivo se pueden permitir. Con el paso del tiempo, se ha entendido que más allá del mejoramiento físico, se generan excelentes resultados a nivel psicológico y emocional en quienes deciden someterse a alguna de estas intervenciones estéticas. Es así como muchos aseguran que la cirugía estética es un regalo para la autoestima, la seguridad y la confianza femenina, aunque hay que resaltar que cada vez más hombres se suman a esta alternativa para mejorar sus rasgos físicos o zonas del cuerpo con los que no están conformes. La cirugía estética en Málaga está en manos de excelentes y reputados profesionales. Tal es el caso del doctor Raimundo Cantero, quien es uno de los cirujanos plásticos con más proyección en esta región. Se ha especializado en la cirugía plástica, estética y también en la cirugía reparadora. Sus cuantiosos casos de éxito se deben a que mantiene una comunicación cercana con sus pacientes y hace un acompañamiento exhaustivo durante todo el proceso: antes, durante y después. Además, cuenta con un equipo de profesionales que se suman a las garantías que cirugías de este tipo deben ofrecer para que los pacientes se sientan seguros, protegidos y respaldados en todo momento. Veamos a continuación, cuáles son los tipos de cirugías estéticas más demandadas en la actualidad y que este médico puede llevar a cabo con los más altos estándares de éxito. Mastopexia, ¿qué es? La mastopexia en Marbella es un tipo de cirugía que se aboca a reafirmar y mejorar la forma de los senos también conocida como elevación de pecho. Como bien es sabido, a lo largo de la vida, las mujeres se someten a cambios corporales y uno de los más notorios es el tamaño, forma y caída de los senos. Gracias a este tipo de cirugías, las mujeres pueden permitirse recuperar la forma original de sus senos y a la vez, recuperar la confianza y autoestima que, en muchos casos, se ven afectadas por esta situación. Se podrá contar con unos pechos completamente rejuvenecidos. Aumento de pecho A diferencia de la mastopexia, el aumento de pecho en Granada es una cirugía que busca agrandar su tamaño. Es una cirugía que va un poco más allá, puesto que consiste en corregir condiciones particulares. No necesariamente, una mujer haya tenido que verse sometida a cambios de peso o embarazos para querer someterse a este tipo de intervenciones. En muchos casos, se debe a circunstancias genéticas, por lo que una mujer con pechos pequeños, por su naturaleza, desee agrandar su tamaño. A la vez, puede mejorar su forma y aspecto en general. Sin duda, es una de las cirugías más solicitadas, en especial, por chicas muy jóvenes que buscan un aspecto más sensual y femenino. No obstante, lo más importante a tener en cuenta es elegir a especialistas con reputada trayectoria, tal como al que hemos hecho referencia, ya que es clave para obtener los resultados deseados y para que se cumplan todas las expectativas. Rinoplastia La rinoplastia en Marbella no tiene condiciones de género, porque tanto hombres como mujeres demandan este tipo de cirugía estética. Se trata de la corrección de la nariz, bien porque se ven afectadas las condiciones respiratorias del paciente o solo por causas estéticas, debido a inconformidad con forma o tamaño o por un accidente. Sea cual sea la situación de cada paciente, la rinoplastia es una solución ideal para corregir cualquier imperfección en esta zona del rostro que es responsable de brindar simetría y armonía en el mismo. Insistimos en que, independientemente de las causas o razones por las que cualquier persona decide someterse a este tipo de intervenciones estéticas, debe hacerlo bajo la tutela de reconocidos especialistas en el área. Son ellos los que podrán garantizar unos resultados óptimos, a través de la mística que tengan en cuanto al trato con sus pacientes, empatía y profesionalismo.