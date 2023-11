Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La concesionaria del cementerio podría estar estafando al Ayuntamiento

miércoles 08 de noviembre de 2023 , 11:27h

Usando una empresa ficticia que factura a los usuarios y así reducir el canon que paga al Consistorio

Un entramado empresarial podría ser el sistema que presuntamente utiliza la empresa concesionaria de los servicios funerarios de la capital almeriense, para reducir la cuantía del canon que debe pagar al Ayuntamiento, según ha denunciado la portavoz socialista Adriana Valverde, quien ha anunciado que están planteándose llevarlo ante los tribunales.

La portavoz se ha referido a “las graves irregularidades que está cometiendo la empresa ASV Funeser SLU, concesionaria del contrato de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio de Almería, y del que tiene conocimiento el equipo de Gobierno del PP, sin que hasta la fecha hayan hecho nada por solucionarlo o poner orden”.

“Dicha empresa tiene la obligación de abonar al Ayuntamiento un canon anual del 12 por ciento de todos los ingresos generados por la gestión y explotación de dichos servicios, según lo regulado en el contrato, y mucho nos tememos que está facturando servicios a otra empresa para evitar declarar la totalidad de los ingresos que recibe, y con ello evitar pagar la totalidad del canon”, ha desvelado Valverde.

Entre las obligaciones de esta empresa figura “no usar las instalaciones para otros fines distintos a los de servicio Público a que están afectadas, ni ceder o enajenar, por ningún título, los bienes objeto de la concesión; el adjudicatario y el personal a su cargo no podrán realizar actuaciones que pudieran provocar competencia desleal a los sectores relacionados con este servicio; es también obligación del concesionario el ejercer por sí la concesión, no cederla o traspasarla a terceros sin el consentimiento del Ayuntamiento de Almería”.

Según ella misma ha explicado, la ASV Funeser, debe pagar el 12% de su facturación al Ayuntamiento en concepto de canon, por lo que a menor facturación, menores ingresos municipales. Es por esa razón hay una nueva empresa llamada Agencia Funeraria La Nueva Málaga, cuyo CIF es distinto a ASV Funeser, no tiene empleados, y su teléfono de contacto e incluso dirección física que aparece es la de una nave de almacenamiento a la que acude el personal de la concesionaria. De este modo, ASV Funeser SLU “viene usando las instalaciones municipales para dar soporte físico y logístico a otra empresa denominada Agencia Funeraria La Nueva de Málaga, con un CIF distinto al de ASV Funeser SLU. Sí comparten curiosamente el mismo domicilio social, los mismos teléfonos, el mismo administrador solidario y los mismos apoderados”.

La portavoz socialista ha manifestado que “llama la atención que la empresa La Nueva de Málaga carece de empleados, y el teléfono de contacto que indican para su ‘oficina’ en Almería es el teléfono 950144657, que también curiosamente es el teléfono adscrito al Tanatorio Crematorio Sol de Portocarrero (Tanatorio municipal) y que gestiona, supuestamente en exclusiva ASV Funeser SLU”.

De ello se deduce, por lo tanto, que la sede operativa de La Nueva de Málaga se encuentra en el Tanatorio Crematorio Sol de Portocarrero.

Adriana Valverde ha detallado que el Grupo Socialista ha confirmado cómo, si un usuario llama por teléfono al Tanatorio Crematorio Municipal Sol de Portocarrero solicitando un presupuesto para un servicio, quien se lo facilita es la otra empresa y no ASV Funeser SLU, que es a la que, se supone, está llamando.

Pero es que, además, según Valverde, “quien finalmente presta el servicio y factura por ello no es ASV Funeser SLU, sino que la factura la emite La Nueva de Málaga y cobra la misma”.

La clave, indica Valverde, es que “existen dos datáfonos en la recepción del Tanatorio municipal, con uno de ellos cobran los servicios prestados por ASV Funeser SLU y el otro es para cobrar otros servicios que se prestan por el personal, y con el material y equipamiento, de la concesionaria, pero factura La Nueva de Málaga”. De este modo, la facturación de ASV Funeser se mantiene bajo mínimos, lo que implica que el Ayuntamiento de Almería no tiene conocimiento de ésta, y el canon es reducido.

La Nueva de Málaga indica en sus facturas y presupuestos la dirección calle Montenegro 17, pero, según la portavoz socialista, “hemos comprobado que en dicha dirección no hay actividad, no hay personal y es una nave que se viene usando como trastero por dicha empresa”. “Quien acude a dicha nave a dejar objetos son los trabajadores de ASV Funeser, puesto que La Nueva de Málaga no tiene empleado alguno”, ha asegurado.

Pero además, Valverde ha indicado que La Nueva Málaga está realizando servicios vedados para ASV Funeser, y que entran en colisión directa con el pliego de concesión por ser competencia desleal para el resto de negocios dedicados a este sector. En este caso pone de relieve la total sintonía empresarial entre ambas mercantiles.

Para Adriana Valverde, “detrás de todas estas irregularidades hay un fraude a todos los almerienses, ya que a través de esta forma de funcionar se estaría evitando que ASV Funeser SLU pagase un importe de canon más elevado, puesto que no factura por todos los servicios que se le solicitan directamente al Tanatorio municipal, desviando gran parte de ellos a otra empresa vinculada al Grupo ASV Servicios Funerarios, con un CIF distinto al de la concesionaria”.

“Con todo esto se estaría evitando que ASV Funeser SLU abonase al Ayuntamiento de Almería lo estipulado en el contrato de concesión, según los servicios que se demandan al Tanatorio Municipal”, ha manifestado la portavoz socialista, quien ha denunciado que “nos consta que estas irregularidades las conoce el equipo de gobierno del Ayuntamiento y que se les comunicó en la anterior Corporación”.

Adriana Valverde ha anunciado que su grupo va a poner en conocimiento de la justicia “esta manera de proceder, que puede ser constitutiva de un presunto delito de estafa, porque la concesionaria del servicio se estaría ahorrando con este procedimiento una buena parte del pago del canon que le corresponde pagar al Ayuntamiento, entre otras infracciones relacionadas con el desvío de trabajadores de una empresa a otra”.

Asimismo, se ha preguntado “si alguien del equipo de Gobierno está encubriendo las prácticas de esta empresa por algún motivo porque el no hacer, el mirar para otro lado, también conlleva una responsabilidad”.

Finalmente, ha manifestado que “no entendemos cómo la alcaldesa antes de decidir subir los impuestos a los almerienses, como ha hecho recientemente con el IBI, no da instrucciones para que se realice una recaudación escrupulosa de todo el dinero que debe recibir el Ayuntamiento, especialmente de las concesionarias, porque a los ciudadanos bien que se apresura a embargarles la cuenta del banco cuando es necesario y a la vista está que no muestra la misma diligencia con las grandes empresas”.