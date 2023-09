Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La ‘década URA’ ante una temporada para reinventarse viernes 01 de septiembre de 2023 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El club cruzado alcanza el décimo aniversario desde su fundación y afronta la novena campaña consecutiva en División de Honor B con un cambio en el banquillo y un mayor peso de los jugadores locales. El histórico Antonio Cayuela ‘Quintana’ toma las riendas del primer equipo y asume la responsabilidad de acometer sobre el verde la nueva normativa de jugadores en plantilla dictada por la Federación Este no ha sido un verano tranquilo para Unión Rugby Almería, que incluso se vio fuera de la segunda máxima categoría del oval nacional durante unos días, decisión federativa meramente burocrática y nada relacionada con lo deportivo. De hecho, se había brillado en el campo, la tercera vez seguida luchando por el ascenso a División de Honor, pero la Federación, una vez pasada la temporada completa, castigó a URA con el descenso en los despachos, esgrimiendo que su equipo sub-18 había retirado prematuramente de la competición. No quiso aceptar como argumento suficiente la documentada acumulación de lesiones de gravedad que el grupo había padecido y que le dejó sin poder tener los efectivos suficientes para jugar sus partidos. Una oleada de solidaridad de todo el país envolvió al club cruzado, al que finalmente la justicia dio la razón, y además enfatizando en el escrito su trayectoria y comportamiento intachables, siempre fieles a los valores del rugby. Sí habrá novena temporada consecutiva en División de Honor B, que se iniciará en el momento de cumplir diez años. Antes de todo eso ya se había producido la marcha de Hernán Quirelli ‘Falu’, el técnico hispano-argentino reclamado por su antiguo club, La Vila, y que se fue dejando momentos históricos y agradecimiento a la entidad cruzada. El sucesor en el banquillo se determinó rápidamente y de modo natural, ya que aceptó de primeras un mito de la casa como Antonio Cayuela ‘Quintana’. Protagonista del ascenso hace diez años, ahora su misión será asegurar la permanencia y, si es posible, intentar meterse arriba por cuarto año, asumiendo que será muy difícil. URA estará de nuevo en el Grupo C de División de Honor B, y el calendario se ha mantenido como las dos últimas campañas. Habrá una primera fase de liga a una sola vuelta para establecer una clasificación que determinará la segunda fase. Una vez finalizada, los tres primeros irán a Élite para pelear por entrar en el playoff definitivo por el ascenso, mientras que los demás permanecerán en el grupo para jugar una ‘segunda vuelta’ de liga, ya que incluso se arrastrarán los resultados producidos entre si en la primera fase. En juego, la permanencia. La competición se compone en principio de diez partidos, cinco dentro y cinco fuera, centralizándose bastante respecto a los pasados años al aumentarse el número de equipos de Madrid. Habrá tres paradas generales en el calendario, una de una semana en octubre, otra de dos en noviembre y una tercera larga, de Navidad, tras la que restará solo un partido de la primera fase. El arranque será el 24 de septiembre, y el debut de Unión Rugby Almería se producirá en el campo de Arquitectura. Habrá que esperar al fin de semana siguiente para ver al equipo en casa, recibiéndose el 1 de octubre a Majadahonda. Antes del primer parón habrá otro viaje a Madrid para visitar a Olímpico, y a la vuelta del mismo, el 22 de octubre se jugará en el Juan Rojas frente a Cáceres, se visitará Málaga y se recibirá a Liceo Francés. Consumado el segundo parón, el día 26 de noviembre los cruzados irán al campo de Industriales, el día 3 de diciembre recibirán a Alcalá y el 10 visitarán a CAR Sevilla. Ahí concluirá el año al corresponder en la jornada del 17 el descanso particular de URA y no volver hasta el 14 de enero en el tercer derbi andaluz, recibiendo a Jaén y finalizando en ese momento la primera vuelta. Miguel Palanca, que ha sido reelegido como presidente del club ha valorado el logro que supone “militar por novena temporada seguida en DHB en el año de nuestro décimo aniversario, logro difícilmente imaginable cuando empezamos el proyecto”, textualmente. Ha recordado que se sigue siendo “un club humilde en busca de apoyos públicos y privados que nos permitan consolidarnos”, y ha puesto el foco en los cambios normativos de la Federación Española de Rugby en cuanto al cupo de jugadores: “Nos hacen modificar este mismo año nuestro planteamiento de cara a buscar una adaptación urgente, con más presencia de canteranos en nuestro primer equipo”. Respeto a su reelección, “se ha modificado y ampliado la directiva con rostros nuevos”, mirada puesta en “cuatro metas fundamentales”. La primera de ellas es “la ampliación y consolidación de cantera formando nuevos entrenadores e incorporando a Pierre Pérez a la Dirección Deportiva y de Desarrollo”. Otra es “la consolidación del Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas como instalación señera con el nuevo césped artificial homologado por World Rugby”. En cuanto a la tercera, se trata de “la consolidación y la ampliación de nuestra sección femenina y su incorporación a todos los estamentos del Club”, dicho de un modo textual. Por último, se ha referido a una consolidación más, la de URA Clan “como referente del deporte inclusivo en Almería y Andalucía, para lo que va a ser trascendental la colaboración con otro clubes de rugby andaluces y con otros clubes almerienses de otros deportes”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

