Capital La Plaza de Las Velas celebra el Circuito 3x3 de baloncesto con más de 170 deportistas

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asiste a uno de los mayores eventos deportivos al aire libre repartidos en torno a 60 equipos



Diversión, alegría y, sobre todo, mucho baloncesto. Desde las diez de la mañana ha arrancado el Circuito Plaza 3x3 CaixaBank 2021 en la Plaza de Las Velas, en pleno corazón de la capital almeriense. Se trata de una jornada donde, al aire libre, los más pequeños y jóvenes han podido disputar partidos con sus familiares como público entre las gradas.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido al evento deportivo con la compañía de José Cara, delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en la provincia y ha podido comprobar que todos los partidos estaban celebrándose con el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios para garantizar la salud de participantes y visitantes.



Como en todas las paradas del Circuito 3x3 CaixaBank, se realizarán concursos de tiro y habilidad en los que podrán participar todos los jugadores. José Cara, delegado de la Federación en la provincia, ha trasladado que la mañana “se está llevando con total comodidad, hay muchas gradas para que el público vea los encuentros sentados”. De esta manera, ha reflejado que, estos partidos suponen “una actividad de promoción importante, los clubes de Almería han respondido, tanto de provincia como de la capital, se demuestra que a la gente le gusta el baloncesto y tiene ganas de jugar”.



A su lado, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha mostrado el apoyo que el Patronato Municipal de Deportes (PMD), a través del Ayuntamiento de Almería realiza para la celebración del evento y felicita a la “delegación almeriense por el esfuerzo por hacer este torneo que aglutina a muchos jugadores”. De esta manera, refleja que la labor del PMD es “fomentar y potenciar la práctica deportiva en edades tempranas y evitar el sedentarismo de los niños”.



Hasta las tres de la tarde se estarán disputando los partidos, que será el momento que concluya para el reparto de los premios a los ganadores con la presencia del embajador de la Federación Española de Baloncesto, Fernando Romay.



El fin de semana dedicado al baloncesto se enmarca con la presencia de la Selección Femenina en la capital almeriense con motivo de su partido de clasificación para el Eurobasket 2023, ante Rumanía, mañana domingo a las 18:00h en el Palacio de los Juegos Mediterráneos.

