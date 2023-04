Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La EDM Bahía de Almería pone el broche de oro a una temporada de invierno llena de récords viernes 14 de abril de 2023 , 20:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado a los deportistas para felicitarles por los resultados y animarlos para su inicio en la temporada estival Ilusión, diversión y mucho atletismo. La cantera base de la EDM Bahía de Almería disfrutó la tarde de ayer de un gran entrenamiento con el objetivo de seguir creciendo y formándose para lograr materializar su constancia y trabajo en nuevos títulos. Y es que, la escuela, perteneciente a la red de escuelas del Patronato Municipal de Deportes, ha puesto el broche de oro a una temporada de invierno llena de éxitos y se prepara para arrancar en plena forma la temporada de verano. Por ello, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, acudió a la pista de atletismo del Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos para felicitarles por el gran trabajo que desarrollan los entrenadores con la cantera, así como para animar a las futuras promesas almerienses. En la instalación estuvo acompañado por Joaquín Sánchez, responsable de la escuela Bahía de Almería. En la temporada de invierno, comprendida entre el 2021/2022, han logrado en el Campeonato de Andalucía de pista cubierta dos medallas de oro, dos platas y cinco bronces. También, en el Campeonato por Equipos, un oro, dos platas y un bronce. Los récords de la cantera base han sido muy variados para la EDM Bahía de Almería, que está creando a exitosos atletas. Destaca el papel de Ignacio Hernández Villamor, campeón de España sub16 en 100 metros lisos y récord mundial en 2021. Además, se ha proclamado este año campeón de Andalucía sub18 y sub20, con una marca 6’93 en 60 metros lisos. Daniela Sierra Gálvez obtuvo una medalla de plata en el Campeonato de España con un récord de 2’53’95 en 1.000 metros lisos. El marchador Rafa Torralba, por su parte, obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de España por Equipos, con la Selección Andaluza de Marcha. Juanjo Segura ha indicado que estos éxitos “son la prueba de que los atletas almerienses tienen un potencial muy grande y, felicitamos a la EDM Bahía de Almería por formar a los futuros campeones a diario, así como por fomentar la práctica del deporte entre los niños y niñas”. La EDM Bahía de Almería nació en 2017 y, desde entonces, la cantera base no ha dejado de crecer, con casi 400 atletas y 11 entrenadores, se ha convertido en uno de los grandes clubes de Andalucía en atletismo base, entrenando todas sus modalidades. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

