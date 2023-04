Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Sergio Domínguez lidera el proyecto del PP en Tabernas

sábado 15 de abril de 2023 , 09:35h

Javier A. García y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador destacan los valores de trabajo y emprendimiento que caracterizan “al alcalde que necesitan los vecinos de Tabernas”

El candidato del PP en Tabernas, Sergio Domínguez, ha logrado llenar de ilusión, entusiasmo y vecinos el Teatro Municipal en el que ha presentado su proyecto y los hombres y mujeres que le acompañarán en su candidatura a la Alcaldía de Tabernas en las próximas elecciones del 28 de Mayo. El presidente del PP de Almería, Javier A. García, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, así como otros miembros de la familia ‘popular’ le han acompañado en este emotivo acto.

Sergio Domínguez ha destacado que fue su madre quien le inculcó el amor por uno de los municipios con más potencialidades de toda la provincia y ha explicado los motivos por los que ha dado este paso: “Me duele ver cómo seguimos igual que hace 20 años. Por mi trabajo viajo mucho por pueblos de toda la provincia que sí que han avanzado y yo quiero eso para mi pueblo. No quiero conformarme. Os confieso que tomar la decisión de presentarme como candidato a la alcaldía no fue fácil, pero es que tengo un problema y es que me escuece mi pueblo”.

Del mismo modo, ha asegurado que en esta ilusionante etapa se presenta ”con el mejor paraguas que se puede presentar alguien y es bajo el respaldo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería, gobernadas ambas por el PP y seguro que, en cuestión de meses, también contaremos con el respaldo del Gobierno de España. ¿Os imagináis estas administraciones invirtiendo en Tabernas? Yo voy a luchar para que Diputación Provincial de Almería, Junta de Andalucía y el Gobierno de España hagan de Tabernas una de sus prioridades porque Tabernas ya es mi prioridad y mi compromiso es solucionar todos los problemas de mis vecinos”.

Sergio Domínguez ha asegurado que “vamos a cambiar Tabernas y tenemos que devolver a Tabernas el prestigio y la capitalidad que siempre tuvo. Tabernas tiene que volver a ser un referente de esta provincia y esto no lo puedo conseguir solo, por ello cuento con un excepcional equipo y con todos vosotros. No vamos a gastar dinero en asesores. Queremos tener a los mejores 4.000 asesores que sois todos vosotros, especialmente a los mayores, fuente de experiencia y sabiduría”.

Por su parte, el presidente del PP de Almería Javier A. García ha asegurado que el 28 de Mayo los vecinos de Tabernas tienen la posibilidad de optar por “el entusiasmo, la ilusión y la capacidad de trabajo” de Sergio Domínguez. “Él es el candidato a la alcaldía que necesitan los vecinos de uno de los únicos tres municipios de España que son tesoro cinematográfico de Europa y que cuenta con el honor de tener el único desierto de Europa”.

Asimismo, ha asegurado que no hay otro candidato en Tabernas que “cuente con el apoyo de dos consejeros del Gobierno y del presidente de la Junta de Andalucía, del presidente de la Diputación y del PP, de los 14 diputados provinciales y del que muy pronto será presidente de todos los Españoles, Alberto Núñez Feijoo”.

El senador Luis Rogelio Rodríguez-Comendador ha recordado que Tabernas es un pueblo con capacidad de progresión, mejora y con un futuro mejor. “Eso sólo se puede conseguir con esfuerzo, dedicación y cariño y eso es lo que Sergio viene a ofrecer a los vecinos de Tabernas. Yo estoy aquí para respaldar esta candidatur y respaldarle a él para conseguir que sea el próximo alcalde de Tabernas que vuelva a convertir este municipio en el referente que nunca debió dejar de ser”.

