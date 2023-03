Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes La EDM Club Mercapinturas se cuelga ocho medallas en Arjonilla miércoles 22 de marzo de 2023 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con trece volantistas participantes recogieron seis metales de oro, una plata y un bronce en esta cita donde asistieron más de 160 jugadores Almería sigue deslumbrando en las distintas disciplinas. Esta vez, con el bádminton, donde la escuela deportiva municipal Club Mercapinturas ha participado con trece volantistas en la prueba puntuable para el Ranking Nacional de las categorías sub13, sub15 y sub17 en Arjonilla (Jaén). La competición contó con una participación muy alta con la presencia de más de 160 jugadores que llegaron de las diferentes provincias de Andalucía en categoría femenina y masculina. La escuela deportiva municipal Mercapinturas logró ocho medallas que se desglosan en seis oros, una plata y un bronce. Los jugadores que representaron al Club Mercapinturas y las escuelas deportivas municipales fueron, en categoría sub13, Alejandro Guijarro, Rubén Compañero, Daniel Aguilera, Lola Navarro y Victoria Pérez. En sub15, Ángel Alonso, Asier Torres, Daniel Montesinos, Rosana García y Luna de Juan y en sub17, Javier Basilio Calatrava, Marcos Montoya y José Francisco García. Las medallas de oro la consiguieron Javier Basilio Calatrava, en individual masculino sub17 y dobles masculino sub17; Alejandro Guijarro, en individual masculino sub13; Marcos Montoya, en dobles masculino sub17; Asier Torres, en dobles mixto sub15 y Rosana García, en dobles mixto sub15. Mientras que, en la medalla de plata, la logró Marcos Montoya, en individual masculino sub17 y la de bronce fue para Daniel Montesinos, en individual masculino sub15. Fernando Carrillo, director técnico de la EDM Mercapinturas, ha reflejado que “el torneo cubrió las expectativas ya que los jugadores con más experiencia lograron muy buenos resultados que le permiten escalar puestos en el Ranking Nacional y también ha supuesto el debut en competición federada de varios deportistas en categorías sub13 y sub15, lo que nos hace sentir orgullo de que la cantera del bádminton almeriense siga en alza”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

