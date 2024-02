Almería Ampliar La Francisco Villaespesa ofrece 186 puntos de estudio jueves 15 de febrero de 2024 , 12:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aránzazu Martín y José Vélez visitan el centro cultural tras la mejora de las condiciones de estudio y de consulta de su colección La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín y el delegado territorial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, han visitado la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa, en donde han finalizado las actuaciones que han convertido la planta segunda del inmueble en una zona de estudio exclusivamente equipada con mesas electrificadas, con luminaria y sillas para el estudio. La remodelación realizada ha permitido incrementar la capacidad de puestos de estudio en 30 nuevos, por lo que son 186 en la actualidad. La delegada ha destacado que “con este cambio, la Biblioteca Villaespesa da respuesta a las necesidades de los diferentes usuarios que hacen uso de sus instalaciones, garantizando unas mejores condiciones de estudio y consulta de la colección”. Para ello se han trasladado los fondos y mobiliario de esta planta 2, lo que ha reducido el ruido al no haber colección en esta zona, garantizando a los usuarios un espacio libre de molestias sonoras. Asimismo, en la primera planta ha quedado ubicada toda la colección de las diferentes materias, la hemeroteca (zona de consulta de prensa y revistas) y la zona de ordenadores de consulta. En esta planta se puede acceder a los fondos de la biblioteca que se precisen tanto para el estudio, la investigación o el préstamo, pero no estará equipada con mesas de estudio. Durante la semana pasada, las plantas primera y segunda de “la Villaespesa” permanecieron cerradas por traslado de fondos y mobiliario. La zona infantil permaneció abierta en su horario habitual y por las mañanas y tardes se habilitó una zona para consulta de prensa. El servicio de préstamo y devoluciones ha funcionado con normalidad, ya que el personal de la biblioteca ha proporcionado el material que necesitase el usuario para este préstamo. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

