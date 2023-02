Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión El Barçagate toca al PSOE Abraham Benzaquén Por lunes 20 de febrero de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Albert Soler es un político y ex alto cargo del FC Barcelona, que está siendo investigado por los pagos a los árbitros. Soler fue director de deportes en el FC Barcelona desde 2014 hasta 2021, y luego pasó al Consejo Superior de Deportes hasta su destitución en enero de 2021. Soler fue diputado del PSOE y Secretario de Estado de Deporte. Sin embargo, perdió la confianza del Gobierno debido a su cercanía con el presidente de LaLiga, Javier Tebas. Se supone que Soler trató de beneficiar a Tebas en detrimento de la Real Federación Española de Fútbol y los clubes. El otro implicado en el caso es Enríquez Negreira, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Durante su tiempo como vicepresidente, Negreira se jactaba de recibir pagos a cambio de influir en los árbitros. La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre el caso, y Soler ha sido interrogado sobre las presuntas irregularidades. Esta investigación se ha abierto en medio de una intensa controversia, pues muchos creen que Soler recibió el cargo en el Consejo Superior de Deportes a cambio de su silencio sobre el caso. Expertos en derecho deportivo consideran que esta investigación debe ser tratada con la máxima seriedad, ya que los pagos a los árbitros pueden tener graves consecuencias para la integridad del deporte. Si se demuestra que existió una modificación injusta del resultado de los partidos, podría tener repercusiones legales y financieras. Los árbitros son los encargados de impartir justicia dentro del campo de juego, por lo que es esencial que se mantenga la integridad. Existe una gran preocupación entre los expertos en derecho deportivo por el caso de los pagos a los árbitros, ya que se teme que esto pueda dañar seriamente la integridad del deporte. Muchos creen que las sanciones deben ser impuestas a aquellos que sean culpados de haber cometido los actos ilegales, y que los árbitros deben ser vigilados de manera estricta para evitar que se realicen pagos indebidos. Es importante que los árbitros sepan que el juego justo es lo más importante y que se deben seguir las reglas del deporte. El caso de Albert Soler y Enríquez Negreira es una oportunidad para demostrar que los árbitros deben actuar con integridad y que los pagos ilegales no serán tolerados. Con suerte, esta investigación ayudará a mejorar la integridad del deporte y a garantizar que todos los árbitros sean tratados con justicia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 30 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)