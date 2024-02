Deportes Ampliar (Foto: malasombra) La Goleta estrena parque Eloisa Cabrera Más artículos de este autor Por sábado 17 de febrero de 2024 , 09:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hace ahora una semana el barrio de La Goleta estrenaba parque infantil tras la ampliación y mejora del anterior. Un nuevo parque que es un ejemplo de la Almería que queremos, un referente en accesibilidad pensado para el encuentro y esparcimiento de los vecinos no solo del barrio, sino de toda la ciudad, como lo están haciendo estos días centenares de familias. Tenemos el firme convencimiento y compromiso de, entre todos, hacer una Almería mejor, con más zonas verdes y lugares de esparcimiento para nuestros vecinos. Este parque infantil, con algo más de 7.000 metros cuadrados de superficie y una veintena de juegos accesibles e inclusivos, ya se ha convertido en una referencia para toda la ciudad. Desde el Ayuntamiento hemos invertido, en esta primera fase, casi 1,9 millones de euros para multiplicar por siete la anterior superficie de este espacio al aire libre situado en la Vega de Acá, la zona de expansión de la capital. Pensado para fortalecer la interacción entre las familias, cuenta con espacios adaptados a personas con movilidad reducida, con 40 bancos, más de una veintena de papeleras y zonas verdes. Es un entorno amplio y acogedor, con un diseño innovador y funcional que entre todos debemos cuidar y mantener. Hemos querido cuidar al milímetro los detalles, manteniendo el arbolado y creando caminos peatonales interiores que consiguen generar un paseo por el parque sin que haya un recorrido principal. Hemos distribuido las áreas de juego infantiles generando espacios más agradables para su disfrute e integradas con la vegetación y también hemos mejorado y renovado la red de riego para realizar el correcto aporte hídrico a cada ejemplar sin desperdiciar una gota de agua. Es, en definitiva, un ejemplo de lo que queremos para Almería. Un entorno agradable, amable, respetuoso con el medio ambiente, en el que las familias y los niños puedan disfrutar de nuestra ciudad de una manera sostenible, accesible e inclusiva. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

