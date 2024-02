Almería Ampliar 125 adultos recogen su Certificado de Capacitación Digital sábado 17 de febrero de 2024 , 09:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El acto de entrega ha sido presidido por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso Martínez

La Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, investigaciónn e Innovación de Almería ha acogido este viernes a 125 alumnos del Centro de Educaciónn Permanente Quinientas Viviendas (CEPER) y de la Sección de Educaciónn Permanente (SEPER) Alkayasí para hacerles entrega de sus certificaciones de Capacitación Digital, reconociendo y valorando el esfuerzo que este colectivo en riesgo de exclusión digital está haciendo. Durante el acto de entrega, Alonso ha informado de que “un total de 596 almerienses se están formando desde octubre de 2023 para adquirir las destrezas digitales que les permitan desenvolverse con normalidad en el mundo digital y contribuir de este modo a su desarrollo personal y profesional”. Esta formación, diseñada por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, “habilita a colectivos que están en riesgo de exclusión digital para llevar a cabo acciones como la configuración de un equipo informático, la instalación de un certificado o la gestión de herramientas de comunicación, en general”. “La Junta ha invertido un total de 6.350.600 euros para poner a disposición de todos los andaluces estos cursos de capacitación digital que tienes una duración de 30 horas, que son completamente gratuitos y que están abiertos a toda la ciudadanía andaluza y, en este caso concreto, a la ciudadaníaa almeriense”. Francisco Alonso ha recordado también que “la Red de Centros de Capacitación Digital cuenta en nuestra provincia con 17 centros y, hasta el momento, se han impartido 41 cursos de Capacitación Digital en Almería, datos que indican que nos situamos la la vanguardia en la eliminación de la brecha digital en nuestra provincia”. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone en marcha una formación dirigida para los colectivos en riesgo de exclusión digital y principalmente en zonas en declive demográfico. Para ello, la Consejería ha creado una red de centros de capacitaciónn digital integrada por 226 centros ppúblicos y secciones de Educación Permanente que preparan a personas mediante acciones formativas de carácter no formal asociadas, entre otras, a una cualificación profesional de nivel 2 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales correspondiente a la familia de Informática y Comunicaciones. Esta red se vincula a una de las prioridades estratégicas de la Junta de Andalucía, que recoge en su Plan de Capacitación Digital (2022-2025): la finalidad de formar a los andaluces en la competencia digital transversal básica. Además, se enmarca en el componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. En estas acciones formativas se contemplan, entre otros, los siguientes contenidos: gestión de herramientas de comunicación (correo electrónico, videollamada, uso de redes sociales), instalar un certificado digital y las ventajas de su uso (solicitar una cita médico, solicitar prestaciones, gestionar impuestos, relaciones con la Administración de forma telemática) o aprender a proteger un equipo (instalar antivirus, limitar acceso, proteger la privacidad).

Finalmente, el Alonso ha querido insistir en la “satisfacción que ha supuesto para la Delegación de Desarrollo Educativo acoger a todos los alumnos y alumnas que han superado con éxito la formación y que han sido convocados para recibir su certificación”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

