La Green Tour Koppert abre Un Septiembre Deportivo En Vícar

sábado 21 de agosto de 2021 , 17:39h



Vícar estará presente un año más en la prueba ciclista GREEN TOUR KOPPERT, que alcanza su sexta edición tras la suspensión de la prueba en su edición 2020 debido a la pandemia. Los más de cuatro kilómetros del Bulevar Ciudad de Vícar serán el lugar de paso de los participantes en esta ya tradicional prueba ciclista que este año tendrá lugar el próximo 5 de septiembre y que contará con la participación de más de 400 ciclistas que realizarán un emocionante recorrido de 118 kilómetros por la comarca del Poniente almeriense. Con el paso de la carrera por Vícar da comienzo un mes de septiembre en Vícar cargado de competiciones deportivas.



El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha animado a los aficionados a la bicicleta y a los ciudadanos en general para que “disfruten del paso de esta importante prueba por nuestro municipio, en una excelente ocasión para gozar de la emoción y el colorido del espectáculo del ciclismo”.



Por sexto año, la Green Tour Koppert se convertirá en el mayor referente del ciclismo provincial, principalmente por las especiales condiciones del trazado, que salva importantes desniveles y que tiene el siguiente recorrido: El Ejido-Balanegra-Puente del Río-Berja (por Río Chico)-Puente del Río-Balanegra-Balerma-Guardias Viejas-Almerimar-Las Marinas de Roquetas de Mar-El Parador-Puebla de Vicar- El Ejido (Pabellón de Deportes). La emoción y la velocidad serán las protagonistas en los 3 tramos cronometrados: Puente del Río-Berja, Almerimar-Roquetas de Mar y Puebla de Vícar-Venta Carmona. En cada uno de estos tramos, habrá un galardón para los tres primeros corredores en categoría masculina y femenina. La prueba no tiene límite de edad y los participantes podrán inscribirse desde los 17 años en adelante.



Las inscripciones se pueden formalizar en biciclubejido.com hasta el 2 de septiembre a las 12 de la noche o al llegar a los 500 inscritos. El precio es de 25 euros para federados y 35 para no federados, incluido el seguro obligatorio.



Como novedad, en la edición de este año se rendirá homenaje a los sanitarios por su lucha frente al COVID-19 y al fotógrafo ejidense, Jesús Izquierdo, recientemente fallecido. Otra de las novedades de este año será que los coches oficiales de carrera serán 100% eléctricos para recordar a todos la importancia de cuidar el medio ambiente. Además, destacar que como consecuencia de la pandemia, este año no podrá celebrarse la gran paella ni la gymkana infantil.