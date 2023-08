Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Guardia Civil auxilia a 6 personas en dos actuaciones en Níjar y Almerimar

lunes 07 de agosto de 2023 , 15:21h

En dos actuaciones, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería auxilia a seis personas, una herida, que se había despeñado por una ladera del mirador de la Amnistía, próximo a la Cala del Toro del municipio de Níjar (Almería) y a otras cinco que se habían quedado atrapadas durante una hora en un ascensor en Almerimar (Almería).

El pasado día 02 de agosto, el Centro de Mando y Control (062) de la Comandancia de Almería alerta a una patrulla en servicio de la Guardia Civil de que, se ha recibido el aviso de que una persona se ha despeñado por una ladera de la zona conocida como la Cala del Toro, situada entre Rodalquilar y la Isleta del Moro pertenecientes al término municipal de Níjar (Almería).



Personal de la Guardia Civil se desplaza hasta el lugar con la mayor celeridad. Una vez allí, pueden comprobar que se trata de un terreno montañoso, pedregoso y con bastante vegetación, teniendo que realizar varias batidas, hasta que a cierta distancia del mirador, se percatan de que entre la vegetación hay una persona con una camiseta blanca, por lo que se ven obligados a desplazarse dificultosamente a pie hasta el lugar, mientras que solicitan apoyo de los servicios médicos y la colaboración de Protección Civil.



Una vez que el personal de la Guardia Civil llega hasta la persona accidentada, comprueban de que se trata de una mujer, acompañada de su marido y otros tres jóvenes que se encontraban haciendo actividades deportivas por la zona. Una vez comprobado el estado de la accidentada, la cual se encuentra con gran dolor en la pierna derecha, donde se puede apreciar un bulto grande e hinchazón (fractura de pierna).



A la llegada de los servicios Médicos y Protección Civil y tras examinar la mujer, el personal actuante analiza la mejor y más segura manera de evacuación. Se inmoviliza a la accidentada en una camilla y procede a realizar su traslado a píe, durante varios kilómetros (25 minutos) por una zona de difícil transito hasta el lugar donde se encuentran los vehículos.



A las 21,45 horas entrándose la noche, lo que dificulta más el traslado por una zona con tantos obstáculos, se logra con éxito llegar al puto de extracción para proceder al su traslado en vehículo hasta el Centro Sanitario más cercano.



En la segunda actuación, el pasado día 6 de agosto, el Centro de Mando y Control (062) de la Comandancia de Almería, alerta a las patrullas en servició mas cercanas de que en una Urbanización del núcleo urbano de Almerimar, El Ejido (Almería), 5 personas (tres adultos y dos menores) se han quedado atrapadas en un ascensor.



A su llegada, la fuerza actuante comprueba que las personas atrapadas se encuentran en buen estado y tranquilizarlas, con ayuda de los medios propios, logran abrir una de las hojas del ascensor y continúan tranquilizando a sus ocupantes además de proporcionarles agua para evitar su deshidratación hasta la llegada de Bomberos del Poniente que posteriormente proceden a la apertura completa y segura del ascensor y su evacuación.



Como resultado de estos dos auxilios, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería con la colaboración, ciudadana, Protección Civil y los Servicios Médicos, rescatan a una mujer, herida, que se había precipitado por una ladera escarpada en la zona del mirador La Amnistía, Cabo de Gata – Níjar (Almería) con la colaboración de Bomberos del poniente rescatan a cinco personas (tres adultos y dos menores) atrapados en ascensor de una urbanización de Almerimar, termino municipal de El Ejido (Almería).

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ofrece estos consejos para moverse por la montaña con seguridad:



Planifica tu actividad con información adecuada (mapas, libros, reseñas, etc…)

Procura conocer con antelación el medio en que te vas a mover. Si es la primera vez que lo haces contrata un guía o hazte acompañar por alguien más experto.

Procura no ir solo a la montaña. El grupo mínimo aconsejable es de tres componentes. En caso de accidente mientras uno acompaña al accidentado el otro va a buscar ayuda.

No empieces la actividad tarde y planifica el horario con un margen de seguridad adecuado al más lento del grupo.

Deja dicho dónde vas y los detalles de tu actividad a alguien cercano.

Infórmate de la predicción meteorológica.

Asegúrate de que llevas un equipo adecuado a la actividad que realizas y procura mantenerlo siempre en buenas condiciones.

No sobrestimes tus posibilidades. Elige una actividad acorde con tu nivel físico y técnico.

Fedérate en alguno de los clubes de montaña en los que obtendrás conocimientos sobre cómo moverte en el medio y técnicas para aumentar tu seguridad.

Obtén conocimientos en primeros auxilios.

Si tu estado anímico no es el más adecuado o no estás predispuesto, no emprendas actividades de cierta complejidad técnica.

Mantén la preparación física adecuada.

Incluye siempre en tu equipo una linterna, impermeable, un chaleco reflectante y manta térmica, aunque esté anunciado buen tiempo y no tengas previsto finalizar de noche.

Lleva teléfono móvil y comprueba que la batería está totalmente cargada antes de iniciar la actividad. Si tienes licencia puedes llevar también una emisora conectada a la red REMER (146,175 Mhzs) en la que funcionan la mayor parte de los refugios de montaña.

Que hacer en caso de quedarse atrapado en un ascensor:



Mantener la calma.

Comunicar a través del botón de alerta/ teléfono móvil a servicios de mantenimiento y servicios de emergencia (112).

Si se está acompañado tranquilizar al resto de ocupantes, (el ascenso está equipado con ventilación y en ningún momento se va a quedar sin aire).

Seguir la instrucción proporcionada por el fabrícate (servicio de mantenimiento) y los servicios de emergencias.