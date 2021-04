La Junta solucionará elabastecimiento de agua en el Bajo Andarax

domingo 25 de abril de 2021 , 18:44h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Martín lamenta que se perdieran 32 millones de euros de fondos FEDER por no ejecutar en tiempo y forma estas obras el Gobierno anterior

ad





La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aranzazu Martín, ha visitado junto al alcalde de Rioja, Manuel Juárez, los trabajos que se están realizando dentro del “Proyecto de terminación de las obras de abastecimiento del Bajo Andarax, Fases I y II”,



Estas obras, promovidas y financiadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, cuentan con una inversión de 774.301 euros y beneficiará a una población de 37.000 habitantes.



Con las mismas se pretende realizar una revisión, puesta a punto y conexión a los sistemas generales de las instalaciones de abastecimiento del Bajo Andarax, hacer una fase de pruebas de los equipos y cumplir con los requerimientos legales exigibles a fecha de hoy, para que esta infraestructura pueda ponerse en marcha y así mejorar el abastecimiento a los municipios que integran el Bajo Andarax (Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar y Viator).



Además, las obras contemplan una serie de mejoras no recogidas en el proyecto inicial, que se van a asumir por parte de la Administración andaluza como es la conexión de los nuevos ramales a los 17 depósitos municipales de abastecimiento, así como la contratación del suministro eléctrico de la estación de bombeo de La Pipa y de los depósitos de Huércal de Almería y Rioja.



Concretamente, la delegada ha visitado el depósito de Rioja, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 3.000 metros cúbicos, correspondiente al total de la demanda de los municipios de Rioja, Gádor y Santa Fé de Mondújar, con una autonomía de 1,5 días y que junto con el depósito de Huércal de Almería, que cuenta con una capacidad de 15.000 metros cúbicos, constituyen los dos principales depósitos de cabecera del sistema de abastecimiento en alta del Bajo Andarax.



Para la delegada de Agricultura con esta obra “se logra terminar y entregar al uso y servicio público unas instalaciones que se iniciaron en el año 2008, con una inversión de mas de 38 millones de euros y que son de vital importancia para que los municipios de Bajo Andarax, tengan garantizado el suministro de agua potable de calidad, disponiendo de dos fuentes alternativas de suministro tanto de la desaladora de Almería como de los Pozos de la Calderona.” Añade Martín que estas actuaciones “vendrán a solucionar problemas de abastecimiento que viene sufriendo los ciudadanos de estos municipios y para lo que precisamente estaban destinadas estas obras”.



Asimismo, Aranzazu Martín ha lamentado que “durante cinco años no se haya finalizado una actuación tan importante, dado que tenían que haber sido entregada a la mancomunidad en el año 2016 y cuyo retraso ha costado la pérdida de 32 millones de financiación europea que se ha tenido que asumir con presupuestos propios de la Consejería”.



También ha incidido en que “en poco más de dos años, se han puesto en marcha todas las obras de depuración declaradas de interés general en el año 2010, hemos abonado deudas como la subvención del emisario de Mojácar a la Diputación de Almería, vamos a solucionar los problemas en alta de abastecimiento de los municipios del alto y medio Almanzora, hemos llegado a acuerdos con el Ministerio en el que la Junta asumirá el 50% de inversión en las Estaciones depuradoras de aguas residuales de Roquetas, El Ejido y Adra, aunque éstas se encuentran declaras de interés general del Estado, entre otras muchas actuaciones importantes de abastecimiento en alta como la de la tubería de la Pipa que le permitirá tener agua de calidad a los almerienses de la capital que aún no cuentan con ella”. “Todo esto pone de manifiesto que la política del agua ha sido la prioridad para este Gobierno”, ha concluido.



Entre las actuaciones de terminación a ejecutar destacan la limpieza y desinfección de todos los ramales que no están recepcionados por la Mancomunidad y los depósitos de agua de Huércal de Almería y Rioja; la puesta en marcha de todos los sistemas de bombeo (impulsión de la Pipa y Rioja); ejecución de las conexiones necesarias que permitan el llenado de los depósitos en baja de cada municipio mediante las conducciones de abastecimiento ejecutadas en ambas fases; subsanación y reparaciones varias de las obras (tornillería de valvulería y piezas especiales, reparaciones de firme, sellado de arquetas para evitar entrada de agua en las mismas).