Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) La mujer de rojo Ricardo Alba x http://www.ricardoalba.es Más artículos de este autor Por sábado 28 de octubre de 2023 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia. Hay mujeres que nunca reciben postales de amor. Hay mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados. Hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro. Hay mujeres que buscan deseo y encuentran piedad. Hay mujeres atadas de manos y pies al olvido. Hay mujeres que huyen perseguidas por su soledad. Hay mujeres veneno mujeres imán. Hay mujeres de fuego y helado metal. Hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo. Hay mujeres consuelo, mujeres fatal. Hay mujeres que tocan y curan, que besan y matan. Hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad. Hay mujeres que explotan secretas de estancias del alma. Hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz. Hay mujeres envueltas en pieles sin cuerpo debajo. Hay mujeres que en sus caderas no se pone el sol. Hay mujeres que van al amor como van al trabajo. Hay mujeres capaces de hacerme perder la razón. Hay mujeres veneno, mujeres imán. Hay mujeres de fuego y helado metal. Hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo. Hay mujeres veneno, mujeres imán. Hay mujeres de fuego y helado metal. Hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo. Hay mujeres consuelo, mujeres fatal. (Esto anterior lo canta otro Ricardo, Solfa, y creo que lo escribió Sabina). Dicho esto, hay mujeres vestidas de rojo. Dos de ellas al menos me han impresionado. Una, la actriz Kelly LeBrock que en la película “La mujer de rojo” homenajeó la escena de la inigualable Marilyn Monroe, esa en la que cuando escuchaba pasar el metro por debajo de las rejillas de la acera, el personaje de Monroe, en vez de cubrir sus piernas se paraba sobre la reja diciendo “se siente la brisa del metro ¿No es delicioso?”, mientras el viento levantaba su vestido exponiendo sus piernas y algo más. Bien, Kelly LeBrock, toda ella de rojo incluso por debajo de la falda, se para en una rejilla que le levanta el vestido y, por si no bastara, repite la escena bailando. A Gene Wilder, protagonista masculino de la película, se le salen los ojos de las cuencas al verla. Supongo que más de uno nos embobaríamos al ver la piernas al aire de Kelly LeBrock, toda una sex symbol. A ver, chicas, en los años 80 se decía así, sex symbol. Qué le vamos a hacer. Otra mujer de rojo soberbia, se distingue por lo besucona que es, a mi juicio se pasa en dar ‘besuquiños’, especial y excesivamente a Sánchez que, vaya, no es que eso indique nada más allá del afecto. Es genialmente cínica esta symbol politic. Rebosa autoestima, destila sonrisas, derrama dulzura, no le cabe en el pecho su amor a España, tanto es así que quiere suprimir vuelos a los que ni siquiera tiene un tren a mano. Y, sin embargo, vuela que te vuela a Waterloo. Eso sí, no le impedirá el Falcon al destinatario de gran parte de sus ‘besuquiños’ para viajar de la Moncloa a Torrejón (37 kilómetros en 10 minutos). Esta mujer de rojo no es de fiar, es mi pensar. Verla firmar un documento infumable, aferrarse al poder, despreciar a los suyos, arrogarse merecimientos injustificables con volantazos de melena, pues como que no queda bien. Esta mujer de rojo no dejará que se le vuele el vestido porque le quedarían al aire todas sus indecentes vergüenzas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Ricardo Alba Periodista y escritor Ricardo Alba, nacido circunstancialmente en Madrid, de alma cántabra, y vinculado a Almería, se declara fotovoltáico, por mejor decir, de poner sol en su vida. Periodista de vocación, formación y oficio, con amplia trayectoria profesional: Agencia EFE, Antena 3, TVE, COPE, junto con el desempeño de la labor periodística en diversas cabeceras de prensa escrita en las que ha publicado numerosos artículos, crónicas, reportajes, entrevistas, además de relatos en antologías literarias. Es autor del libro 'Las ovejas duermen en familia'. 10 artículos http://www.ricardoalba.es Todos los firmantes