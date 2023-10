Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Juan Antonio Lorenzo: “La sanidad pública no está en venta”

sábado 28 de octubre de 2023 , 15:15h

El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha lamentado que la sanidad pública andaluza esté “sufriendo un deterioro sin precedentes” como consecuencia de la gestión “negligente” que está realizando el Gobierno de Juanma Moreno, “que se niega a dar explicaciones sobre la situación en la que se encuentran las listas de espera, que llevan más de un año sin publicarse, o de los continuos problemas que sufren los ciudadanos en el acceso a la atención primaria”, ha indicado.

Durante la manifestación convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, en la que ha participado junto a otros representantes del PSOE de toda la provincia, el dirigente socialista ha acusado al Gobierno andaluz del Partido Popular de haber generado este “enorme problema” con la idea de “justificar” el plan de choque por el que le van a transferir 734 millones de euros a la sanidad privada, en lugar de reforzar la pública con más medios y profesionales sanitarios, “que hubiera sido lo lógico”. Por eso, ha indicado, “hoy le decimos alto y claro a Juanma Moreno que la sanidad pública no está en venta”.

En este punto, Lorenzo Cazorla ha considerado que resulta “inaceptable” que la consejera de Salud, a la que le hemos preguntado también por la “desigualdad existente en los equipamientos de los que disponen las ambulancias”, dependiendo del municipio, y sobre la licitación que realizaron en Almería de este servicio “sin autorización del Consejo de Gobierno ni fiscalización previa, tan solo se limite a retarnos a ir al juzgado sin dar ni una sola explicación de nada”.

El secretario general de los socialistas almerienses ha criticado, asimismo, que mientras que los socialistas se manifiestan junto a los almerienses y las almerienses en defensa de la sanidad pública y en contra de las privatizaciones anunciadas por el Gobierno andaluz, el Partido Popular lo haga para defender a Feijóo, “que aún no se ha enterado de que fracasó en su intenso de investidura y sigue sin asumir su derrota”, ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, también ha expresado su apoyo a los trabajadores del sector sanitario público de Almería “que precisan sentir hoy que su reivindicación es respaldada por el conjunto de la sociedad” y ha destacado que “es necesario darles todo el altavoz posible para que sus demandas lleguen al gobierno del señor Moreno Bonilla”.

Valverde ha relatado cómo “en los últimos tiempos estamos asistiendo a un grave deterioro de nuestro sistema público de salud que puede verse y comprobarse a diario”. “Es imposible pedir cita telefónica, hay que estar en los centros de salud a las siete y media de la mañana para coger cita para el mismo día, y la mayor parte de las veces cuando llegas a la ventanilla ya se han agotado, las citas por internet, si es que las ofrece tu centro de salud, te las ofrecen para dos o tres semanas, etc.”, ha descrito la portavoz socialista.

Para Valverde, “llama especialmente la atención no ver hoy aquí a la alcaldesa de Almería” y ha criticado que “la alcaldesa, que tanto reivindica al Gobierno de España mejoras para Almería, no levanta la voz ante Moreno Bonilla y no es igual de reivindicativa con sus compañeros del PP en los temas que son de su responsabilidad en Almería como es la sanidad pública”.

Por último, ha lamentado que la alcaldesa “esté mañana en Málaga en una protesta contra algo que no se ha producido y, sin embargo, no esté aquí, en las calles de Almería, acompañando a los médicos y a los sanitarios almerienses en unas peticiones que sí pertenecen al mundo real”.