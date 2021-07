La Paz, Líder En Solitario De La Liga De Verano De Fútbol Veterano De Vícar

miércoles 14 de julio de 2021 , 20:26h

Una vez completada la segunda jornada de la Liga de Verano de fútbol veterano Trofeo Villa de Vícar 2021, el equipo roquetero La Paz encabeza en solitario la clasificación, con tres puntos de ventaja con respecto al resto de participantes, salvo el FC Cabañuelas, único de los seis equipos que disputan esta edición que aún no ha puntuado. Un total de veintiséis goles se marcaron en esta segunda jornada, en la que Contrasa y Atlético Belgrano se reencontraron con la victoria, y en la que con tres jornadas aún por delante, no hay nada decidido pese a la solvencia con que La Paz ha iniciado la competición.



La jornada se abrió, con un encuentro entre Cosario y Contrasa Vícar, en la que este último buscaba una reacción tras la inesperada derrota en el inicio de la Liga, y desde un primer momento se lanzó sobre la portería rival, único imbatido en los primero 90 minutos de competición. Un hat-trick de Miguel Ángel y un doble de Bernardino, acompañados del acierto de de Iván Delgado, Isaac y Cayetano., sirvieron para doblegar a los cosarios que salvaron el honor con un tanto de Jesús Fernández. El 7-1 final refleja la clara superioridad de Contrasa, favorecida por la roja directa del jugador rival Francisco Rueda.



El segundo enfrentamiento de la jornada, juntó en el césped artificial de la Ciudad Deportiva, a dos de los vencedores de la primera jornada, La Paz y Viso Nature. Otro partido de goles, en el que La Paz por medio de Callejón, en cuatro ocasiones, Melero, Haz y Peinado, dio muestras de su enorme eficacia, con 11 goles en dos jornadas. Por Viso Nature, anotaron Juan Antonio Maldonado y José Manuel Ramírez. La victoria coloca como único invicto a los roqueteros y a Callejón como Pichichi, con sus cuatro dianas. Alcoba y Alvaro Muñoz, ambos de Viso Nature vieron la tarjeta amarilla.



La jornada se cerró con el encuentro entre CF Cabañuelas y Atlético Belgrano. El 1-8 final refleja la gran superioridad mostrada por los atléticos, todo un vendaval que les hizo resarcirse del no ver puerta en la jornada inicial,. vieron como con goles de Moisés López y Luis Alfredo Vente, ambos por partida doble, Hader Alberto López, Javi Sánchez, Marlon Vinicio Santos y Emilio Adolfo Valtorta, mientras que Carlos Magro, volvía a salvar el honor para FC Cabañuelas.



Ya en marcha, la tercera jornada con un Viso Nature-Contrasa para abrir boca, y un La Paz-FC Cabañuelas como cierre. Entre medias, un Atlético Belgrano-Contrasa Vícar, que es un clásico de esta Liga de Verano, y en la que tratarán de no quedar descolgados de la cabeza, en el ecuador de la competición.