Ultimos Días Para Conseguir Entradas Para Las Actuaciones De Zahara y Mucho



En Vícar ya está todo preparado para las actuaciones de Zahara y Mucho, dentro del PlasticOn Tour, que organiza Plastic Festival junto al Ayuntamiento de Vicar y que tendrá lugar el próximo sábado, desde las 21.00 horas en el Campo de Fútbol de La Puebla. Los trabajos organizativos se están desarrollando durante toda esta semana con el objetivo de que este primer gran evento del verano vicario sea un rotundo éxito. Aun quedan entradas a la venta, que se pueden adquirir solamente en internet en la web plasticfestival.es y Wegow. El aforo será limitado a fin de cumplir con las normas sanitarias, aunque hasta minutos antes del concierto se podrán adquirir entradas por internet para aquellos que decidan a última hora asistir.



Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, “es un honor que Zahara actúe en Vícar, el Corazón del Poniente, y que podamos disfrutar de esta magnífica oportunidad de volver a la actividad cultural al aire libre, eso si, con estrictas medidas de prevención atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para este tipo de eventos”. Por su parte, la organizadora del concierto ha remarcado que la apuesta del Ayuntamiento de Vicar por la juventud y la cultura ha sido clave para que Vícar albergue el PlasticOn Tour. Desde la organización se valora muy positivamente esta acogida del Ayuntamiento, y se recuerda que “su apuesta por la cultura como motor vital para el desarrollo, es evidente como lo atestiguan otros eventos como el Hip Hop Street que ha llenado sus calles de obras de arte”.



El PlasticOn Tour, es un ciclo de conciertos que se realizará en diferentes espacios del Poniente almeriense, con propuestas que van desde artistas emergentes, grandes talentos con un gran potencial a propuestas de artistas con mayor trayectoria y por el que han pasado artistas como Nixon, Me & The Reptiles, Viva Suecia, Barra Brava, La Casa Azul o Fuel Fandango. Diversos estilos y formatos adaptados a los aforos, y con medidas de seguridad que inician este año su recorrido en Vícar con la presencia de Zahara, en su gira de presentación de su disco ‘Puta’ y de Mucho, con su ‘¿Hay alguien en casa?’, uno de los mejores discos de 2019. Zahara es una artista polifacética, con nueve discos en el mercado, pero que compagina su exitosa carrera musical con el teatro o la escritura. Completa el cartel Mucho, un grupo de pop cósmico y rock cremoso, herederos de los desaparecidos The Sunday Drivers, con un estilo sencillo y directo.