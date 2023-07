Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos La Policía Nacional rescata a un bebé atrapado en un coche en El Ejido Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 11 de julio de 2023 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un bebé de pocos meses ha sido rescatado por agentes de la Policía Nacional en El Ejido después de quedar atrapado en el interior de un coche al cerrarse las puertas de forma accidental. El suceso ocurrió este martes sobre las 10:30 horas, cuando la madre del niño llamó al 091 pidiendo ayuda muy nerviosa. Según informó la Comisaría Provincial, la mujer había aparcado el vehículo frente a los juzgados para hacer una gestión y al salir se dio cuenta de que las puertas se habían bloqueado y no podía acceder al coche, donde estaba su hijo con el motor encendido y el aire acondicionado puesto. La madre temía por el calor y la humedad que podían afectar al bebé. Una patrulla se desplazó rápidamente al lugar y encontró a la madre muy agitada y al bebé llorando. Los agentes descartaron romper el cristal por motivos de seguridad y para no dañar al niño, y optaron por desmontarlo con mucha destreza. Así, lograron manipular las gomas aislantes y estancas de las ventanillas y acceder al interior del coche para auxiliar al bebé, quien se encontraba en buen estado de salud. La madre agradeció la actuación de los policías y quiso fotografiarse con ellos como muestra de reconocimiento. Este hecho pone de manifiesto la profesionalidad y la rapidez de los agentes de la Policía Nacional, que están siempre dispuestos a ayudar a los ciudadanos en situaciones de emergencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.