Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La UAL financiará con fondos de la Junta sus instalaciones en el centro viernes 28 de abril de 2023 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será en el espacio del Hospital Provincial cedido por la Diputación La Universidad de Almería (UAL) financiará con fondos transferidos desde la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía la rehabilitación y acondicionamiento del espacio del Hospital Provincial cedido por la Diputación de Almería con el objetivo de llevar al casco histórico de la capital un centro de posgrado y formación continua conforme al acuerdo alcanzado en diciembre. Así lo ha trasladado el Gobierno andaluz en una nota tras la primera reunión de la comisión mixta articulada entre las tres instituciones para agilizar la tramitación de la cesión de la parte del inmueble edificada durante el siglo XIX y que precisa también de una intervención, a prori, menos costosa que la realizada para que el edificio acoja el Museo Realismo Español Contemporáneo (Murec). En este inmueble, ubicado junto al Paseo de San Luis y muy cerca del puerto, se habilitarán aulas para impartir docencia de enseñanzas dentro del centro de posgrado y enseñanzas propias de la Universidad de Almería dirigidas a unos 2.000 estudiantes, además de actividades culturales y de emprendimiento. Tras esta reunión, el secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Ramón Herrera, ha asegurado que la Universidad de Almería podrá afrontar "con garantías y sin merma económica para sus arcas" el traslado de parte de las dependencias al centro de la ciudad. Se trata de una "operación histórica muy reivindicada por los propios almerienses", según han trasladado de la Junta, donde han valorado el acuerdo alcanzado con la Diputación para la cesión "gratuita" de parte del Hospital Provincial. Se trata de un inmueble que consta de dos plantas con una cubierta y con la posibilidad de acceso y uso del patio central del claustro, sobre el que se reparten las dependencias. "Para la Junta y para la UAL contar con dependencias universitarias en el casco histórico supone una oportunidad única que, sin duda, aportará enormes beneficios mutuos entre la ciudad y la institución académica", ha incidido Herrera. De igual modo, ha incidido en que la Universidad de Almería "saldrá beneficiada de esta cesión" ya que "algunas de sus dependencias ganarán en accesibilidad y sus usuarios contarán con más facilidad de transporte, al tiempo que promoverá una mayor integración en la comunidad, al fomentar la colaboración entre la universidad y otros grupos y organizaciones de la ciudad". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.