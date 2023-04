Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El pantano de Beninar es ya casi un charco sábado 29 de abril de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El embalse de Benínar en Almería, que suministra agua al Poniente almeriense, se encuentra actualmente al 9,94% de su capacidad, con solo la mitad de los recursos hídricos que tenía en la misma época del año pasado debido a la falta de lluvias. Los pantanos de Almería tienen actualmente 27,46 hectómetros cúbicos de agua, incluyendo el embalse de Cuevas del Almanzora que está al 13,44% de su capacidad con 21,21 hectómetros cúbicos. El embalse de Benínar, que suministra agua al Poniente almeriense, ha disminuido su volumen de agua embalsada y se encuentra actualmente al 9,94% de su capacidad, según los datos del sistema automático de información hidrológica (SAIH) de Hidrosur. Actualmente tiene 6,25 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale a la mitad de los recursos hídricos que tenía en la misma época del año pasado. El embalse recoge agua del Río Grande de Adra, que desciende de Sierra Nevada, y tiene una capacidad total para almacenar 62,9 hectómetros cúbicos. El nivel de agua en el embalse ha disminuido en 0,14 hectómetros cúbicos durante la última semana debido a la falta de lluvias. Desde el comienzo del año hidrológico el 1 de octubre, el embalse ha acumulado 146,6 litros por metro cuadrado de agua, lo que representa un 25,7% menos que en las mismas fechas del año anterior. Actualmente, el volumen de agua embalsada es de 6,6 hectómetros cúbicos menos que a finales de abril de 2022. Este embalse es el segundo más grande de la provincia después del de Cuevas del Almanzora. Los pantanos de Almería tienen actualmente 27,46 hectómetros cúbicos de agua, incluyendo el embalse de Cuevas del Almanzora que está al 13,44% de su capacidad con 21,21 hectómetros cúbicos. El año pasado en la misma fecha los pantanos tenían 51,4 hectómetros cúbicos y la capacidad total es de 220,77 hectómetros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Alfonso García: Vera necesita agua para crecer