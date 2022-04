La UAL recupera el concurso de divulgación científica #HiloTesis

martes 19 de abril de 2022 , 20:28h

La Universidad de Almería se suma un nuevo año al concurso Tu Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter: #HiloTesis», dirigido a promover la actividad divulgadora entre el estudiantado de Doctorado. Organizado por el grupo de trabajo de «actividades conjuntas» de la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga) de Crue Universidades Españolas, el concurso se desarrollará entre los días 19 y 30 de abril, ambos inclusive, y no se tendrán en cuenta hilos publicados fuera de este periodo.

El objetivo es aprovechar la red social de Twitter para elaborar un hilo de tuits en el que los investigadores en formación/doctorandos puedan contar a la sociedad lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Para ello tendrán que adaptar el contenido de la tesis a un lenguaje sencillo, accesible y atractivo.

El concurso contará con dos categorías: una general con tres premios y otra para investigaciones relacionadas con inclusión y discapacidad con un premio. La Universidad de Almería entregará el premio (en la manera que considere oportuna en un rango de 200€ y 500€) sólo en caso de que uno de sus estudiantes resulte premiado. Por tanto, es obligatorio ofrecer al menos un premio para la categoría general de la fase nacional (en caso de que la Universidad de Almería resulte entre las tres premiadas) y, si presenta algún trabajo en la categoría de inclusión y discapacidad, otro segundo premio (en caso de resultar premiada en ambas). Asimismo, de forma opcional, la Universidad de Almería podrá otorgar premios para una posible fase interna o en colaboración con otras universidades.

Podrá participar todo el estudiantado de Doctorado y recientes doctores de la Universidad de Almería que hayan superado satisfactoriamente al menos una evaluación del Documento de Actividades y Plan de Investigación (RAPI) o que hayan defendido su tesis doctoral en un plazo máximo de 6 meses anterior a la fecha de inicio del concurso.

Las candidaturas deberán contar con el visto bueno de la persona que dirija la tesis y garantizar que la información proporcionada, insertada en el hilo, enlazada, etc. es susceptible de difusión pública.

Además, para participar, los estudiantes deberán cumplir las siguientes reglas e instrucciones, como contar con una cuenta en Twitter, sólo se tendrá en cuenta un hilo por participante que no sobrepase los 20 tuits. No se contarán las posibles respuestas de otros usuarios. Podrán utilizar toda clase de elementos que enriquezcan la presentación de su trabajo, lo ilustren o, simplemente, ayuden a captar la atención del lector o lo hagan más atractivo (enlaces, emoticonos, vídeos, imágenes, GIF animados, etc).

El hilo deberá publicarse entre las 0:00 horas del 19 y las 23:59 del 30 de abril. Una vez publicado el hilo, deberá rellenarse el siguiente formulario para poder ser considerado en el concurso: https://forms.office.com/r/W9nG8VabJ7 dentro del plazo de desarrollo del concurso hasta las 23:59 del 30 de abril de 2022. No se tendrán en cuenta hilos no enviados correctamente a través del formulario.

El primer tuit del hilo deberá citar a @RedDivulga, a @CrueUniversidad, a @ualmeria, a @otriual, y terminar con un “Abro #HiloTesis 👇”.

Una vez recibidos los hilos de los participantes a través del formulario, la organización del concurso los remitirá a la persona de contacto de cada universidad.

Cada universidad participante elegirá, en un plazo de 15 días, 1 hilo que será evaluado por el jurado nacional propuesto por RedDivulga. En caso de presentar candidatura a las dos categorías, deberá enviar dos hilos. Este jurado estará integrado por al menos cinco miembros de los que al menos uno será una persona experta en comunicación. El fallo se producirá del 23 al 27 de mayo de 2021.

Si las investigaciones difundidas a través de este concurso estuvieran vinculadas a algún acuerdo de confidencialidad, los estudiantes deberán contrastar con las partes implicadas los contenidos utilizados en el concurso. Ni la Universidad de Almería ni Crue se responsabilizarán de las infracciones que puedan derivarse de dicho incumplimiento.