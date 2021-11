Capital Las dos áreas de juegos infantiles del barrio de 500 Viviendas ya están remodeladas domingo 14 de noviembre de 2021 , 10:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Servicios Municipales, Sacra Sánchez, felicita el resultado de esta actuación, en respuesta a las peticiones vecinales, con un cambio de pavimento y la dotación de juegos inclusivos





La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha visitado las dos área de juegos infantiles en el barrio de las 500 Viviendas tras los trabajos de remodelación integral que se han llevado a cabo en ellas, cumpliendo así el compromiso municipal de su mejora y adecuación a petición de los vecinos de la zona.



Con una superficie total de 210 metros cuadrados, la remodelación de estas dos áreas, situadas entre las calles Locomotora y Las Alpujarras, ha supuesto la inversión municipal de 30.224,83 euros. Los trabajos de remodelación han consistido en la retirada de grava, instalación de solera de hormigón y la ejecución de pavimento amortiguador en toda la superficie. Los trabajos se han completado con el repintado de los juegos infantiles existentes y la instalación de dos juegos balancines inclusivos y un columpio.



“Es tiempo ahora para que los niños y mayores del barrio de las 500 Viviendas disfruten de la remodelación que se ha realizado de estas dos áreas”, ha explicado Sánchez, subrayando que el Ayuntamiento “seguirá mejorando y ampliando estos espacios para dar respuesta a las demandas planteadas por los vecinos de los diferentes barrios”.



Cifrando en casi 190 los parques infantiles, 27 las áreas biosaludables y tres zonas de calistenia las que actualmente mantiene el Ayuntamiento de Almería en todo el término municipal, Sánchez ha recordado los proyectos en los que actualmente está trabajando el área de Servicios Municipales.



En este sentido, ha enumerado, además de las obras actualmente en marcha de reforma y mejora del parque infantil de Castell del Rey, la ejecución de otros proyectos pendientes de adjudicación como son las obras de ejecución y mejora de los parques infantiles en Rambla Amatisteros, o la creación de dos nuevos parques infantiles y zonas de calistenia en la Vega de Acá, todo ello con una inversión superior a los 200.000 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

