Las fotografías de Jorge Jiménez llenan de luz y el color el CIP

jueves 28 de octubre de 2021 , 19:05h

Los lugares más emblemáticos de la ciudad llenan de arte la Sala Jairán del espacio museístico





La luz y el color de Almería iluminan desde este jueves el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) de la capital con la exposición del fotógrafo Jorge Jiménez Rapallo. Los lugares, monumentos y paisajes más emblemáticos de la ciudad destacan en una colección de instantáneas captadas a lo largo de toda su trayectoria profesional.



El concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, junto al autor de la muestra, Jorge Jiménez, han inaugurado la exposición en el espacio museístico, ubicada en la Sala Jairán. Una recopilación que se podrá disfrutar hasta el 24 de noviembre con entrada gratuita.



Carlos Sánchez ha felicitado al expositor por su generosidad y “su colección magnífica de fotografías de Almería, 100 por cien producto local, en la que destaca la luz y el color de paisajes cotidianos para muchos almerienses”. No obstante, ha señalado que “es necesario observarlos ‘in situ’ para valorar la belleza que podemos disfrutar de forma cotidiana”.



Jorge Jiménez ha agradecido al Ayuntamiento de Almería que le haya ofrecido “la posibilidad de realizar esta exposición después de algunos años, aunque he participado en otras colectivas” y ha mostrado su “ilusión por poder mostrar las fotografías y ese guiño a esta luz tan especial que tiene Almería y a estos colores tan especiales que tanto aprecian los fotógrafos”.



La exposición está compuesta por 30 imágenes que permiten realizar un recorrido por algunas de las principales señas de identidad de Almería. La antigua estación de tren, estampas del puerto, la singularidad de La Alcazaba, los rincones del centro histórico o el impresionante Cable Inglés figuran entre las fotografías más llamativas que comparte el autor.



Además de una amplia galería con atractivos turísticos, los paisajes representan la gran especialidad de Jiménez, quien ha querido compartir sus imágenes más inspiradas en ‘Almería, luz y colores’. De hecho, es un tipo de representación en el que se ha venido formando durante los últimos 20 años, logrando diversos reconocimientos.





Un apasionado de Almería

Más allá de la profesión, a Jorge Jiménez se le podría definir como un apasionado de Almería. Una condición que siempre ha llevado a gala a través de su objetivo y queda representada en esta exposición. Aunque su inicio en el arte se remonta a 1978, cuando comenzó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios, su inquietud por la fotografía no afloró hasta 1999.



Desde entonces, primero como autodidacta y luego como alumno de Carlos de Paz, ha desarrollado su trayectoria profesional ligado a la fotografía paisajística. De hecho, ha editado diversas postales de Cabo de Gata y lugares emblemáticos de Almería que posteriormente se han vendido en quioscos y puntos turísticos de la provincia.



A ello hay que sumar otras exposiciones con diferentes entidades e instituciones, así como colaboraciones con medios de comunicación y agencias publicitarias. Muy activo en redes sociales, está inmerso en proyectos expositivos relacionados con Almería.