Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Las instituciones unen a la AECC para reclamar más investigación jueves 11 de mayo de 2023 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Española Contra el Cáncer ha llevado a cabo la Cuestación Anual en Almería, con 60 mesas y 200 voluntarios repartidos por la provincia y una gran bandera desplegada en la Plaza de la Constitución. La iniciativa busca recaudar fondos para impulsar la investigación en cáncer y superar el 70% de supervivencia en 2030. Además, la Asociación ha concedido una beca predoctoral a una investigadora de la Universidad de Almería y ha convocado otra para 2023, con una dotación de 100.600 euros. El compromiso de la sociedad almeriense a favor de la lucha e investigación contra el cáncer se ha reforzado hoy con una gran bandera desplegada en la Plaza de la Constitución. La Cuestación Anual de la Asociación Española Contra el Cáncer se ha visualizado con 60 mesas y 200 voluntarios repartidos por la provincia (20 mesas en la ciudad) y con 50 banderas firmadas por instituciones, empresas, colectivos y medios de comunicación que se han enlazado en una, la cual han extendido desde el balcón del Ayuntamiento la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la presidenta de la Asociación en Almería, Magdalena Cantero; el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar; el delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz; y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, como símbolo de unidad en la lucha e investigación contra el problema sociosanitario más importante del mundo. De esta manera, la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería ha vuelto a salir a la calle hoy, Día de la Cuestación, para pedir la colaboración de toda la sociedad para impulsar la investigación en cáncer y superar el 70% de supervivencia, en el año 2030 enmarcado en la iniciativa “Todos Contra el Cáncer”. Acto central El acto central ha reunido a las instituciones en la Plaza Vieja para, unidos, desplegar la bandera contra el cáncer. La alcaldesa, que también ha visitado la mesa petitoria situada en la Plaza del Educador, ha querido “dar las gracias a todos los que hoy están colaborando en esta actividad organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, con dos claros objetivos. El primero, la importancia de la Cuestación, con 20 mesas repartidas por la ciudad, y donde queremos superar los 30.000 euros del pasado año, pues este dinero va destinado a la investigación, tratamiento, y la prevención, tanto de las personas enfermas como sus familiares. El segundo objetivo, se visualiza a través de la bandera desplegada, símbolo del agradecimiento de toda la sociedad por el gran trabajo que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería. Esta bandera representa una Almería unida en la lucha contra el cáncer”. Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación en Almería, ha afirmado que “esta gran bandera es fruto de la unión de 50 banderas en las que hay mensajes de esperanza, fuerza, apoyo, lucha y reivindicación para lograr un gran pacto global por la investigación científica contra el cáncer. En esta línea, nuestra Fundación es la entidad privada que más dinero destina a la investigación científica contra el cáncer con 104 millones de euros, para apoyar a más de mil investigadores en España y 565 proyectos de investigación. Me gustaría agradecer a las más de 200 personas que ahora mismo están en la calle con la hucha verde recaudando fondos para la asociación española contra el cáncer. Así mismo, quiero recordar que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres serán diagnosticado de cáncer en los próximos años. El año pasado fueron diagnosticados 3.781 almerienses de cáncer de los que fallecieron 1.434. Por tanto, la investigación es la gran esperanza contra el cáncer. Gracias a todas las administraciones, empresas y colectivos por el apoyo”. Juan de la Cruz Belmonte ha aplaudido la iniciativa de la Asociación ‘Todos contra el cáncer’ en la que han participado la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, así como los hospitales de la provincia en la firma de la bandera, con el objetivo de animar a la ciudadanía a colaborar en la cuestación para lograr el reto de superar el 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Belmonte ha hecho referencia a la Estrategia de Cáncer de Andalucía “donde se contemplan cinco líneas de intervención esenciales: prevención, promoción y diagnóstico precoz; asistencia a adultos; asistencia infantil y adolescente; humanización de la atención sanitaria al paciente oncológico y cuidados paliativos; y epidemiología, sistema de información y documentación”. El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha mostrado el compromiso de la institución con esta causa y ha felicitado a la Asociación Española Contra el Cáncer y a todos sus voluntarios por la importante labor que desarrollan a diario y, de forma especial, por esta cuestación "tan importante para fomentar la investigación y que se puedan seguir dando pasos en la lucha contra esta enfermedad", y ha agradecido la repuesta solidaria de todos los almerienses con esta campaña. José María Martín, subdelegado del Gobierno de España en Almería, ha expresado “el compromiso del Gobierno de España en la investigación y también en el equipamiento de nuestros hospitales del sistema nacional de salud para lograr una mayor eficacia y una más pronta realización del diagnóstico de cáncer. Quiero darle la enhorabuena a la Asociación por su gran trabajo con los enfermos de cáncer y sus familiares”. En esta línea, la Asociación en Almería se ha sumado a la investigación contra el cáncer con la concesión, en el año 2022, de la primera beca predoctoral, a una investigadora de la Universidad de Almería, y un presupuesto de 88.000 euros. Así mismo, ha convocado una segunda beca de investigación para 2023, con una dotación de 100.600 euros. Además, la Asociación y la Facultad de Ciencias de la Salud desarrollan un proyecto científico enmarcado en el programa ‘UALtransfierE’. Impulsar la investigación oncológica Para alcanzar el objetivo de superar el 70% de supervivencia en cáncer es necesario seguir impulsando la investigación oncológica y que los pacientes tengan garantizado el acceso a los resultados de investigación, favoreciendo que todos puedan acceder a la medicina y tratamientos más innovadores. Sobre todo, aquellos tipos de cáncer que tienen la supervivencia baja o estancada (es decir, aquellos con una tasa de supervivencia a 5 años es inferior al 30%.). Gracias al apoyo de la sociedad española, la Asociación Española Contra el Cáncer lleva más 50 años impulsando la investigación en cáncer, tratando de dar respuesta a los grandes retos en cáncer de nuestro país e impulsando el talento de investigadores que hoy lideran la investigación en cáncer dentro y fuera de nuestras fronteras. Ese impulso se traduce en una inversión de 104 millones de euros en 565 ayudas de investigación en desarrollo, convirtiendo a la Asociación en la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer y más investigadores apoya. Además, con el objetivo expreso de superar el 70% de supervivencia en 2030, la Asociación Española Contra el Cáncer abre la Asociación Española Contra el Cáncer abre una nueva convocatoria de ayudas de 10 millones de euros, “Reto 70% de Supervivencia” para contribuir a la investigación de aquellos cánceres que supondrá un alto impacto en el aumento de la supervivencia global del cáncer como son los que tienen la supervivencia baja o estancada. En 2022, la Asociación adjudicó 24,5 millones a 195 nuevas ayudas centradas en el paciente con el objetivo de seguir aumentando la supervivencia en cáncer y trabajar para que todas las personas puedan acceder a los resultados en investigación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas María del Mar Vázquez apela a la solidaridad en el Sorteo de Oro de Cruz Roja María del Mar Vázquez renueva la colaboración con el Teléfono de la Esperanza