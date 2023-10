Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Las pacientes oncológicas aprenden a ponerse guapas sábado 28 de octubre de 2023 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Hospital Torrecárdenas y la Fundación Stanpa comienzan el taller ‘Ponte guapa, te sentirás mejor’ para pacientes oncológicas . Incluido dentro del Plan de Humanización, busca disminuir o evitar efectos secundarios de la medicación sobre la piel y mejorar la autoestima de las pacientes El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y la Fundación Stanpa han puesto en marcha los talleres del programa “Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor” con la celebración del primer taller online para pacientes oncológicas. Esta iniciativa es un reflejo del compromiso entre el hospital referente de la provincia y la Fundación Stanpa implicados en el cuidado y bienestar de los pacientes oncológicos que, a través del aprendizaje de técnicas para cuidar su piel y maquillarse, conseguirán disminuir o evitar algunos efectos secundarios de la medicación sobre la piel y recuperar su aspecto natural para mejorar su autoestima y disminuir los posibles efectos psicológicos derivados de la enfermedad. Además del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, la Fundación Stanpa se encuentra presente también en otros cinco hospitales andaluces: Reina Sofía de Córdoba, Juan Ramón Jiménez de Huelva, Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla y Hospital de Antequera; cubriendo así un total de cinco provincias andaluzas. La creciente presencia de este programa en los hospitales públicos de Andalucía es fruto del protocolo de colaboración existente entre la Fundación Stanpa y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), renovado el pasado diciembre. El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha señalado que este tipo de iniciativas “las incluimos en nuestro Plan de Humanización, aportando una serie de beneficios para las pacientes oncológicas que, aunque no sean médicos, hemos visto por los comentarios de ellas, redundan en una mejora anímica en el proceso que están atravesando. Hay que agradecer la colaboración de la Fundación no sólo con nuestro hospital, sino también con el resto de centros del sistema sanitario público de Andalucía”. Para María Muñoz de Benavides, directora del programa “Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor”, “esta formación supone una herramienta adicional para las pacientes en tratamiento oncológico activo, que buscan mejorar y normalizar su vida. Con estos talleres, eminentemente prácticos sobre cuidado de la piel y maquillaje, se pretende aportar un beneficio, no sólo físico en la mejora de la propia imagen de las pacientes, sino también emocional, que ayude a mejorar la seguridad personal y la autoestima. Además, durante las sesiones, se fomenta la empatía entre personas que atraviesan una situación semejante, sea cual sea el tipo de cáncer que estén padeciendo o su protocolo terapéutico, y aumenta la confianza con el equipo sanitario en su conjunto, contribuyendo a la humanización de la sanidad”. Durante los talleres, esteticistas y maquilladoras profesionales voluntarias enseñan a los pacientes a cuidar su piel y a maquillarse durante el tratamiento. En ellos, los profesionales utilizan productos donados por más de 30 empresas fabricantes de cosméticos, patronos y colaboradores de la Fundación, que componen un neceser de cosméticos de limpieza, tratamiento y maquillaje, entregado gratuitamente a cada participante, en una iniciativa solidaria 360º. El programa es gratuito, no médico y neutro respecto a las marcas y productos utilizados sin finalidad promocional ni publicitaria. La Fundación Stanpa, que en 2022 cumplió 10 años de actividad superando el hito de atender a más de 10.000 personas a través del programa “Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor”, entre otros reconocimientos, es considerada de interés general por el Ministerio de Sanidad, lo que pone de relieve el valor social de la industria cosmética, entre cuyos fines destaca el apoyo a las personas a través de los beneficios que el cuidado personal y la higiene aportan en términos de contribución a la salud e integración social. Además, desde hace un año está en marcha una nueva iniciativa, Fundación Stanpa Men, con el objetivo de llegar a los pacientes masculinos ofreciéndoles sesiones de formación específicas sobre el cuidado de la piel durante el tratamiento oncológico, que tendrán lugar en todos los centros hospitalarios adscritos al Programa. Tomando las riendas de su propia imagen, los pacientes se sienten mejor y tienen una actitud más positiva ante la enfermedad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Gratitud que ha emocionado al personal del Hospital Torrecárdenas Banco de Tiempo para estar con pacientes