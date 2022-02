Economía Ampliar Las pensiones en enero suman 96,2 millones de euros en Almería martes 01 de febrero de 2022 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 108.000 pensionistas almerienses reciben su nómina tras la revalorización del 2,5%

El Gobierno ha abonado en el mes de enero 96.260.606,69 euros a un total de 108.728 pensionistas de la provincia de Almería, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que sitúan la pensión contributiva media en la provincia de Málaga en 885,33 euros. Esta nómina del mes de enero incluye la revalorización del 2,5% de las pensiones contributivas, medida aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de enero, en el que también se aprobó la paga compensatoria por haber superado la inflación entre enero y noviembre de 2021 la proyección con la que se revalorizaron las pensiones para 2021. Esta se proyectó en un 0,9% y la inflación fue del 2,5%. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Manuel de la Fuente, ha destacado que “este Gobierno sigue apostando por cuidar a los pensionistas con una revalorización que garantiza su poder adquisitivo y la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones”. “Es la primera vez que la revalorización de las pensiones se hace para proteger de manera permanente el poder adquisitivo de los pensionistas. Este Gobierno apuesta por una revalorización que se hará según los datos reales de inflación y esta no dependerá de proyecciones”, ha agregado De la Fuente. “De haberse aplicado la el sistema aprobado por el Gobierno del PP, que este Gobierno ha derogado, las pensiones se habrían revalorizado sólo un 0,25%, en lugar del 2,5% real que ya perciben nuestros pensionistas”, ha apostillado el subdelegado del Gobierno en Almería. Pensiones por municipios Los municipios de Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Adra, Níjar y Vícar aglutinan el 59,61% (60,9 millones) de la nómina de pensiones en la provincia de Almería en el mes de enero, en total 96,2 millones de euros: Almería, con 33.203 pensionistas que perciben 35,6 millones de euros; El Ejido, con 10.462 pensionistas que perciben 7,9 millones de euros en esta nómina; Roquetas de Mar, con 10.388 pensionistas que perciben 9,4 millones de euros; Adra, con 4.276 pensionistas que perciben 3,2 millones de euros; Níjar, con 3.374 pensionistas que perciben 2,5 millones de euros y Vícar, con 3.107 pensionistas, que reciben 2,3 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

