¿Hay que llevar Mascarillas FFP2 en las aulas para frenar el avance de Ómicron?

martes 01 de febrero de 2022 , 15:36h

Por Israel Guerra



Casi dos años de pandemia se van a cumplir en los que el principal instrumento para evitar contagios ha sido la mascarilla. Ese complemento que se ha vuelto tan habitual fuera de casa que se adapta a modas, estilos, gustos… especialmente para los más pequeños, que con diseños atractivos las visten con mayor agrado. No obstante, cabe recordar cuál es su función y no perderla de vista, pues el fin último es no contagiarse, y para conseguirlo nada mejor que llevar mascarillas FFP2 en las aulas

El Covid 19 no parece dar tregua, a pesar de que la ciudadanía anda ya cansada de esta nueva normalidad. Aunque la variante Omicron parece que presenta una sintomatología más leve en a mayoría de los afectados, su alto nivel de contagio hace que los registros sanitarios estén saturados ante la alta incidencia. Por este motivo, se hace más necesario que nunca extremar las precauciones y evitar exponerse a riesgos innecesarios.

Como todo el mundo sabe a estas alturas de la pandemia, son los espacios cerrados los más propicios para que se den los contagios. En este sentido, los centros de trabajo y las aulas son focos de infección de alto riesgo, donde se hace necesario utilizar mascarillas ffp2, las que ofrecen un mayor nivel de protección. Estas líneas van dedicadas a las necesidades de que los niños utilicen este tipo de mascarillas en lugar de las de telas o las quirúrgicas, pues se ha demostrado ampliamente que son insuficientes para evitar la propagación de la variante Omicron.

FFP2, ahora con diseños atractivos para niños

Desde que empezase la pandemia, se ha intentado suavizar la situación a los más pequeños en la medida de lo posible. Los padres han buscado mascarillas divertidas, con estampados o con dibujos de sus superhéroes favoritos, pero nada de eso debe estar reñido con el fin último, que no es otro que garantizar la protección. Las mascarillas FFP2 para niños de colores homologadas aúnan estos dos conceptos, siendo atractivas para los menores sin descuidar la efectividad.

La moda de las mascarillas de tela, algunas incluso sin filtro alguno, hacen un flaco favor a la situación que vive la sociedad. Esa sensación de falsa protección hace a los niños incluso más vulnerables, pues al creerse protegidos con la mascarilla, no son conscientes de otras medidas alternativas, como mantener la distancia de seguridad de dos metros.

En mascarillasantivirus.es, se comercializan Mascarillas FFP2 para niños de colores homologadas con Certificación Europea de 5 capas, que filtran al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Cabe destacar que es el tipo de mascarilla que se recomienda para protegerse contra la variable ómicron, altamente contagiosa.

Las mascarillas FFP2 para niños de colores han sido especialmente diseñadas para proporcionar aire purificado y filtrado gracias a sus múltiples capas de protección. Para conseguir maximizar su efectividad, cubren desde la nariz hasta la barbilla para proteger de las gotas, el polvo y los contaminantes del aire. Así mismo, también cuidan la piel sensible de los pequeños, la capa interior está fabricada con un tejido suave, evitando la aparición de erupciones o alergias en la piel. Igualmente, facilitan la respiración al mismo tiempo que proporciona una protección fiable.

Un último esfuerzo para superar el covid

Todo apunta a que el fin de la pandemia no está lejos, incluso ya empiezan a hablar de la enfermedad como endemia, no obstante, no se puede bajar la guardia. Los expertos aseguran que es necesario hacer un último esfuerzo para superar juntos esta crisis sanitaria. El mejor favor que se hace a uno mismo y a la sociedad en su conjunto es evitar que el covid se descontrole, de manera que los centros de salud puedan atender a los pacientes que realmente lo necesitan, ya sea por padecer esta enfermedad o cualquier otra. Y es que, la saturación ha hecho que durante estos dos años las listas de espera aumenten notablemente en el tratamiento de otro tipo de patologías.

Escuelas, grandes focos de infección

Las escuelas son focos activos de contagios, y si bien es cierto que los niños no suelen presentar grandes problemas, de hecho, muchos de ellos son asintomáticos, es este sigilo con el que se mueve el virus en estos tramos de edad lo que hace que sea realmente peligroso. Los niños infectados llegan a sus hogares y propagan el covid al resto de sus familiares, que sí que pueden padecer complicaciones y necesitar de atención médica, incluso requerir ingresos hospitalarios.

Por este motivo, entre las medidas de higiene y salud frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, se recoge el uso obligatorio de la mascarilla en mayores de 6 años. Otras de las acciones que las escuelas deben llevar a cabo es la limitación de los contactos con la creación de grupos de convivencia estable, manteniendo siempre la distancia física. Y, como siempre, seguir con la sana costumbre de la correcta higiene de manos, la limpieza y desinfección del aula, la ventilación cruzada permanente, así como la aplicación del protocolo de actuación ante casos y brotes.