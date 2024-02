Capital Ampliar Las pistolas de la Policía Local de Almería tienen 37 años de antigüedad Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 19 de febrero de 2024 , 07:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Renuevan el armamento de la Policía Local de Almería, y cada una está valorada en unos mil euros Un total de 37 años de antigüedad suman las pistolas que manejan los agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Almería, por lo que éste va a comprar un total de 30 nuevas armas, por un coste de 30.455’70 euros. ¿Es segura Almería? Este mapa muestra la comparación La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado son las siguientes: posibilitar la renovación de las armas de fuego cortas con que se dotó a los agentes pertenecientes a las promociones de Policías Locales de nuevo ingreso del año 1996 y siguientes. “Estas armas llevan en servicio desde hace 27 años ya comienzan a presentar un desgaste excesivo”, que en opinión del armero del Cuerpo y de esta Jefatura, “pueden aumentar el número de fallos en su manejo y uso cotidiano y por ello, se puede comenzar a poner en riesgo la seguridad de los agentes en servicio” según el informe consultado por Noticias de Almería. Se da además la circunstancia de que estas pistolas en cuestión han dejado de fabricarse por lo que no es posible obtener piezas para su reparación. Por las circunstancias anteriormente descritas en necesario proceder a la contratación del suministro de 30 armas de fuego cortas, con sus correspondientes cargadores y fundas reglamentarias. Se propone la tramitación del expediente con “urgencia” por ser un material policial de “imprescindible” renovación máxime desde que el NIVEL NACIONAL DE ALARMA ANTITERRORISTA de nivel 4 ha sido reforzado en el pasado mes de Octubre de 2023 por el Gobierno central por el conflicto de PalestinaIsrael, conllevando este nivel de alerta el mantenimiento y elevación de medidas de seguridad en el personal policial, siendo lógicamente el arma un elemento esencial de autoprotección policial. Una cuestión importante es que, antes de se adquiridas, las armas deberán ser probadas por la propia Policía para valorar su usabilidad. Las armas de fuego reglamentarias de la Policía Local son las clasificadas en el Reglamento de Armas como de primera categoría, y dentro de éstas, la pistola del calibre 9 milímetros «parabellum», que deberá portarse en la correspondiente funda anti-hurto, que será ergonómica, segura y deberá reunir, al menos, las características siguientes: estructura rígida sintética, indeformable y de alta resistencia; diseño que se ajuste en tamaño y forma al arma y facilite tanto la extracción como su enfunde de forma rápida y que cuente con dispositivo, al menos, de dos niveles de seguridad.”, todo ello para su correcta evaluación y se podrá requerir al ofertante una muestra si fuera necesario. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.