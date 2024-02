Almería Ampliar Máxima igualdad tras la jornada inicial de la Liga Municipal de Speedcubing domingo 18 de febrero de 2024 , 20:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La liga municipal de Speedcubing, una de las novedades de la 39ª edición de los Juegos Deportivos Municipales organizados por el PMD del Ayto. de Almería, destaca por la destreza y habilidad mostrada por los más de cuarenta participantes inscritos en la primera jornada. En categoría infantil destaca la actuación del joven Daniel Tijeras, de Huercal de Almería, que -intratable- se alzaba con la primera plaza en las tres modalidades (3x3, 2x2 y Pyraminx). Le acompañan en los primeros puestos de la clasificación un nutrido grupo de participantes, con unos tiempos muy igualados que intentarán luchar por las primeras plazas en las próximas jornadas. En categoría absoluta, el ejidense Marco Criado, conseguía dos primeros puestos; uno de ellos en cubo 3x3 con un tiempo de 12,14seg, y en cubo 2x2 con una tiempo medio de 3,40seg. A pocas décimas, las chicas, Blanca Hidalgo y Mª Angeles Rubí conseguían respectivamente la segunda y tercera en ambas categorías. En la modalidad Pyraminx, rompecabezas con forma piramidal, tras una intensa ronda final, Blanca Hidalgo -con 4,62seg- arrebataba el primer puesto al joven Sergio Hidalgo, actual campeón en dicha modalidad. En esta jornada inicial, muchos participantes experimentaban por primera vez la sensación de competir en la resolución del cubo de Rubik. El joven Ivan Prados, del CEIP Mar Mediterraneo, indicaba "Al principio estaba un poco nervioso al ser mi primera competición. Suelo resolverlo en casa y en el colegio con mis amigos. Competir en la Liga es una experiencia nueva, estoy contento con los tiempos conseguidos. Con la práctica creo que podré mejorar mis tiempos en las próximas jornadas. Animo a todos los practicantes a participar en la liga para disfrutar de esta experiencia". La segunda jornada de la liga está planificada para el domingo 25 de febrero, en horario de mañana, en el salon Mojacar del Hotel Vertice Indalo ubicado en la capital almeriense. Las inscripciones están abiertas para todos aquellos speedcubers que deseen participar en la Liga, una actividad dirigida a jóvenes en edad escolar. La entrada es de acceso gratuito para todos aquellos que quieran disfrutar del evento. Toda la información está disponible en la web oficial de la Liga, https://liga2024.speedcubingalmeria.org. El objetivo principal de esta liga, comenta Miguel Angel Galdeano, presidente de Speedcubing Almeria, "consiste en fomentar la práctica y competición en el Speedcubing entre los jóvenes escolares sin tener que acudir a eventos oficiales donde los tiempos de resolución y modalidades son más exigentes. Es una manera de potenciar la cantera de Speedcubers en nuestra ciudad. Nos consta que en muchos centros educativos existen grupos que se reunen para practicar en los recreos, e incluso profesores que lo trabajan en actividades de clase". Resolver el cubo de Rubik es una actividad divertida y desafiante que desarrolla un pensamiento lógico, mejora la concentración y las habilidades matemáticas entre sus practicantes. Además proporciona horas de entretenimiento y satisfacción a quien lo practica. Con este tipo de disciplinas, el PMD amplía la oferta de actividades en sus Juegos Deportivos Municipales que en la edición anterior alcanzó la cifra de 8.900 participantes entre modalidades de equipo e individuales. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

