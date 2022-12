Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Las viviendas han subido de precio en la provincia más del 6% en un año miércoles 28 de diciembre de 2022 , 11:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El precio de la vivienda usada subió un 5,7% en Andalucía durante el último año, estableciéndose en 1.866 euros/m 2 , según el último informe de precios de idealista . El precio se sitúa un 3% por debajo del precio máximo histórico en Andalucía, registrado en julio de 2006. El último año en las provincias andaluzas Siete provincias andaluzas tienen precios más altos que hace un año. La mayor subida se ha producido en la provincia de Málaga donde los vendedores piden un 13,5% más. Le siguen las subidas de la provincia de Cádiz (6,3%), Sevilla (4,6%), Granada (4,3%), Huelva (2,7%), Almería (2,2%) y Córdoba (1,9%). En la provincia de Jaén, en cambio, el precio ha bajado un 2% en los últimos doce meses. Jaén es la provincia andaluza más económica para comprar una vivienda usada, con 811 euros/m 2 . En el lado opuesto de la tabla se posiciona la provincia de Málaga, donde el precio del metro cuadrado alcanza los 2.787 euros, lo que supone el precio más alto en la provincia desde que idealista tiene registros. Capitales de provincia En las capitales se produce un comportamiento parejo al de las provincias ya que sube el precio de forma interanual en siete capitales andaluzas. La mayor subida se ha registrado en las ciudades de Málaga (8,1%), Sevilla (8%) y Granada (7,2%). Les siguen los incrementos de Almería (6,3%), Cádiz (6,1%), Huelva (5,1%) y Córdoba (3%). Por el contrario los precios bajaron en la ciudad de Jaén un 1,5% durante el año 2022. Cádiz continúa siendo la capital andaluza donde resulta más caro comprar una vivienda usada, con 2.539 euros/m 2 . Le siguen Málaga, donde los propietarios piden una media de 2.346 euros/m 2 , y Sevilla, con 2.114 euros/m 2 . Por el contrario, Jaén (1.087 euros/m 2 ) y Huelva (1.161 euros/m 2 ) son las capitales más económicas de Andalucía. Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “si analizamos las compraventas, el año que ahora cerramos ha sido el mejor desde el estallido de la burbuja y se va a cerrar por encima de las 600.000 operaciones. Sin embargo, los precios se han mantenido contenidos con un crecimiento entorno al 5%. El encarecimiento de la financiación podría ser el vértice de un nuevo cambio de ciclo que estuviera marcado por una reducción del número de operaciones a nivel nacional y un estancamiento en los mercados más dinámicos. Con respecto a los precios, aunque parece poco probable que asistamos a caídas de precio generalizadas en los grandes mercados durante los próximos meses, probablemente los precios se enfriarán y tomarán una senda estable”. Subidas nacionales con algunas caídas en parte final del año El precio de la vivienda usada en España marca una subida del 5% durante los últimos 12 meses. Esta subida deja el metro cuadrado en 1.921 euros según el último índice de precios de idealista. Atendiendo a la variación trimestral, los precios se han incremento un 1,5% desde verano. 15 comunidades tienen precios más elevados que hace un año. De entre las provincias, por el contrario, fueron 13 las que cerraron el año en negativo. En las capitales la tónica ha sido similar, ya que solo 5 de ellas han terminado el año en negativo. En la ciudad de Barcelona los precios se han encarecido un 3,2% durante este año, lo que ha dejado el precio por metro cuadrado en 4.058 euros. Si atendemos al dato trimestral, los precios en la ciudad condal han caído un 1,5% en los últimos 3 meses. Con este descenso los precios siguen un 5,2% más bajos que en el máximo alcanzado en septiembre de 2018.

En Madrid las expectativas de los vendedores crecieron un 6,5%, lo que sitúa el precio del metro cuadrado en la capital en 3.939 euros. En el trimestral, el precio baja un 1,3%, que fue cuando el precio en la capital marcó su máximo. En Valencia, se incrementaron con fuerza las expectativas de los propietarios de viviendas en venta. El ascenso del 10,8% durante los 12 últimos meses ha dejado el precio del metro cuadrado en 2.026 euros, aunque en el último trimestre se han reducido un 2%. La caída acumulada desde el máximo de 2008 es del 15,1%. La mayor caída la registra Palencia (-3,8%), seguida por Zamora (-3,3%), Jaén (-1,5%), Teruel (-0,9%) y León (-0,6%), mientras que en Huesca los precios no se han movido.

Las mayores subidas se han registrado en Santa Cruz de Tenerife, donde crecen un 18,7%, Palma (15,7%), Alicante (11,5%) y Guadalajara (11,1%). San Sebastián es la capital española más cara (5.123 euros/m 2 ), seguida de Barcelona (4.058 euros/m 2 ), Madrid (3.939 euros/m 2 ), Palma (3.587 euros/m 2 ) y Bilbao (3.167 euros/m 2 ). En la parte opuesta de la tabla encontramos a Ávila, la capital más económica, con un precio de 1.079 euros/m 2 . El índice de precios inmobiliarios de idealista Para la realización del índice de precios inmobiliarios de idealista se analizan los precios de oferta (sobre metros cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista. Se eliminan de la estadística los anuncios atípicos y con precios fuera de mercado. Incluimos la tipología de vivienda unifamiliares (chalets) y descartamos los inmuebles de cualquier tipología que llevan mucho tiempo en nuestra base de datos sin obtener interacción de los usuarios. El dato final se genera utilizando la mediana de todos los anuncios válidos de cada mercado.

