Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Buenas perspectivas en 2023 para el Club Natación Almería miércoles 28 de diciembre de 2022 , 11:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Club Natación Almería se está tomando las navidades, no como unas vacaciones, que se las merecen, sino como una época, que al no ser lectiva, el equipo aprovecha para darle un último empujón a la preparación de los campeonatos de Andalucía de Invierno que comienzan en enero. Es justo en este momento, tras las últimas competiciones, donde el club capitalino puede hacer un primer balance de la presente temporada, y los resultados obtenidos hasta ahora nos permite ser muy optimistas.

El 3 de diciembre, en la piscina municipal de Berja, el Club Natación Almería se desplazó con 42 nadadores entre las categorías infantil, júnior y absoluto, para participar en la Final Provincial de la Copa de Andalucía. El Club Natación Almería se proclamó campeón con un total de 1071 puntos, seguido del C.N. Mare Nostrum con 812,5 y C.N. Roquetas con 104.

En cuanto a los más pequeños, el 17 de diciembre, los alevines del Club Natación Almería se desplazaron a Jaén para participar en la 1ª Fase Oriental Alevín. En esta competición se encontraron los mejores nadadores de Andalucía Oriental que sirve para que los clubes se midan por primera vez en la temporada con nadadores de otras provincias. El buen trabajo que siempre viene realizando el club de la capital con los más pequeños se confirmó en primera instancia al ser el club que más nadadores aportó a la competición con un total de 28 nadadores. Y más importante aún fue que el número de nadadores, como se pudo ver en la competición, iba acompañado con la buena preparación de los chicos y chicas, terminando en primera posición con 1022 puntos seguidos del Club Natación Churriana con 922 puntos y el Universidad de Granada con 692.

Todos estos resultados confirman al Club Natación Almería como el mejor club de la provincia y como uno de los clubes a vigilar en los próximos campeonatos de Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

