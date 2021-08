El PSOE se opone al dictamen de la Comisión del ‘Caso mascarillas’

viernes 13 de agosto de 2021 , 13:42h

Los socialistas acusan a PP Y Cs de impedir que se determinen responsabilidades ni del presidente de Diputación ni de otros diputados, aunque reconocen que "los diputados no firman contratos"







El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería se ha opuesto esta mañana al dictamen de la Comisión de Investigación del ‘Caso mascarillas’ al confirmarse que se trataba, desde su creación, “de un traje a medida del PP” y, por lo tanto, de un instrumento “sesgado”, han expresado los diputados provinciales por el PSOE de Almería y representantes en dicha comisión, Marcelo López y Carmen Aguilar.



Ambos han acusado a PP y a Ciudadanos de “impedir” que se hayan podido determinar responsabilidades políticas de ningún diputado ni del presidente de la Diputación Provincial, que fue quien propuso al ahora exvicepresidente y exdiputado de Fomento, Óscar Liria, acusado por recibir supuestamente mordidas en la adjudicación de un suministro de material sanitario de protección frente al Covid-19 y actualmente en libertad provisional tras haber pasado por una cárcel de Barcelona por orden de una jueza de la Ciudad Condal, donde se investiga el ‘Caso mascarillas’.



Esta mañana, según los diputados provinciales socialistas, se ha cerrado una comisión especial de investigación “con la rapidez y premura que quería el PP” y en la que se ha hecho entrega de un “vergonzoso” documento final “al que denominan dictamen” y que se ha entregado al Grupo Socialista “con tan sólo 24 horas de antelación, incumpliendo, una vez más, tanto el plan de trabajo aprobado por Cs y PP, como lo acordado en el seno de la comisión”.



El dictamen es, a juicio de los diputados socialistas, un documento “vacío” que “no se ajusta a la realidad de lo desarrollado” y que está “carente de propuestas de acuerdo y en las que concluye con unas recomendaciones que vienen a poner de manifiesto que se cumpla la ley, y que se inste al presidente a que se tome más café con los miembros de su propio equipo de gobierno” al indicar textualmente que se ha de “aumentar la coordinación entre las distintas áreas con el fin de evitar el desconocimiento en la toma de decisiones o firma de contratos entre los diputados provinciales” cuando “los diputados no firman contratos”, han apostillado los socialistas.



Marcelo López y Carmen Aguilar reprochan que en este dictamen, al que tan sólo se ha opuesto el PSOE, que se “niega la mayor”. “El motivo de la comisión no era la pandemia ni el Covid, como así de relata en el documento, sino la detención del vicepresidente y diputado provincial del PP con motivo de las actuaciones judiciales por las que la UCO de la Guardia Civil entra el 15 de junio en las dependencias de la diputación e interviene los contratos hoy investigado por presunta corrupción política”.



Así, los socialistas adelantan que ante “panfleto final o sucedáneo de dictamen” y por la “milonga” y “falta de transparencia” de la comisión, presentará su voto particular y realizará enmiendas para su debate en el órgano pleno de la Diputación.