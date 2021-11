Partido clave en jornada clave para los cruzados

sábado 27 de noviembre de 2021 , 12:55h

La entrada en liga fue con una victoria y una derrota antes de que se produjera el primer parón previsto en el calendario. Se venció a Alcalá en Madrid y no se debutó bien en casa, cediendo con Ingenieros Industriales, pero sumando, eso sí, un punto que puede tener su peso en oro vista la igualdad por arriba. Volvió la competición y se tenía que afrontar un bloque de cuatro partidos en los que, sí o sí, había que ganar. Por ahora los cruzados lo están haciendo, tres de tres, y afrontan con mucha responsabilidad el cuarto. Viene al Juan Rojas un rival de entidad e historia, un Liceo Francés para el que el último tren a la cabeza pasa por Almería, por lo que irá a por todas para no descolgarse definitivamente.

Espadas en alto y alarmas encendidas, Unión Rugby Almería Playcar no se va a olvidar de que los madrileños tumbaron hace dos jornadas al hasta entonces invicto CR Málaga – La Magdalena, actualmente tercero a un punto del equipo cruzado. En el transcurso del encuentro marcó mucho el tanteo el acierto al pie, ya que al final ambos equipos firmaron cuatro ensayos cada uno, tres de ellos transformados por Liceo Francés y uno que no fue necesario al ser de castigo. Ese cien por cien de efectividad le dio el triunfo, al no transformar el equipo de la Costa del Sol ninguno de los suyos, ocho puntos de diferencia que dibujaron el 31-23 final. Hubo, por cierto, un golpe a palos dentro por cada bando.

Con 12 puntos, tres victorias y dos derrotas sin bonus, en ese encuentro de tan alto voltaje los madrileños hicieron la mitad de ensayos que llevan hasta ahora, ocho, mientras que han encajado 18. Perdieron en Jaén por 48-14, ganaron en su casa a Majadahonda por 19-14, volvieron a vencer, esta vez contra Mairena, por 9-16, y tras doblegar a Málaga llegan a Almería habiendo encajado un 7-47 con Pozuelo Rugby Unión. Por tanto, es su tercer partido consecutivo ante los tres primeros y, como se ha apuntado, una ocasión de oro para meterse en esa pomada exclusiva por los puestos de promoción de ascenso, sabiendo que ya el calendario se le suavizará bastante en los dos tramos últimos de esta fase.

Hernán Quirelli ‘Falu’ sabe del peligro que entraña este Liceo Francés y valora el contexto en el que se juega: “Terminamos ahora un ciclo de cuatro partidos que consideramos muy importante, y la verdad es que nos está yendo bastante bien, porque tras la derrota con Industriales nos propusimos sacar los máximos puntos posibles y hemos ganado tres ya -dos de ellos con bonus ofensivo-, y el cuarto, para después tener una semana de descanso y pensar en los rivales de arriba, Pozuelo y Málaga, es contra un adversario muy complicado, Liceo, un club grande de España y con mucha experiencia en este grupo”.

Ha relatado que los madrileños “es cierto que han tenido resultados irregulares, pero está ahí en la lucha, le ha ganado a un candidato como es Málaga, y más que nunca no podemos entrar confiados porque está más que demostrado que nos puede complicar la vida cualquiera”. En cuanto a cómo llega Unión Rugby Almería Playcar, “gestionando como siempre los hombres golpeados, sin lesión de gravedad, pero sí mucho desgaste y problemas musculares”. Su misión es “que juegue la gente que esté en mejores condiciones, y si bien hay un plantel corto, tenemos jugadores de garantía que pueden rotar sin ningún problema”. A ‘Falu’ le toca medir cada entrenamiento, “ha sido semana buena”, dice.

Eso sí, ha gestionado “las intensidades para que lleguen frescos y recuperados sin dejar de trabajar”. Ante el resultado que pueda darse, “estamos confiados si bien no olvidamos la dificultad del triunfo, pero creo que podemos acabar este ciclo con otra victoria que nos permita seguir estando ahí arriba en la pelea por conseguir el objetivo, que es estar entre los tres primeros que juegan la fase de ascenso”. Con este partido se traspasa el ecuador de la primera fase, ya que se habrán jugado seis jornadas y restarán cinco, habiendo cumplido la primera parte de lo que era obligatorio, o sea, entrar fuertes desde el principio. Además, en caso de victoria los cruzados se beneficiarán del duelo directo entre Pozuelo Rugby Unión y CR Málaga – La Magdalena, o liderato o brecha con el tercero.

Dirigirá el partido el señor José Luis Murillo, que esta temporada tan solo ha pitado un partido del Grupo C, el jugado entre Málaga y Arquitectura saldado con 47-13. A Liceo Francés solo le ha arbitrado una vez, el curso pasado, con un 20-25 sobre Marbella en el subgrupo por la permanencia. En cuanto a Unión Rugby Almería Playcar, los cruzados no saben lo que es ganar con él. Van por ahora tres encuentros y los tres han sido derrotas, en la 2019/2020 un 31-0 de CAU Madrid, jornada 1 de liga en aquella ocasión, y en la anterior dos derrotas más, ambas en el Juan Rojas, 24-29 contra Industriales y 15-28 con Cisneros. Este domingo regresa a un recinto que espera de nuevo una gran entrada.