Lo mejor del blues nacional en Vícar martes 27 de junio de 2023 , 19:32h La Vil Canalla, Vicky King Band, Iñaki Moreno & The Crazy Busters Y Ruta 69, Componen El Cartel La Villa de Vícar estrena el mes de julio con una nueva edición del Almeriblues Festival, uno de los festivales con mayor solera de cuantos se celebran cada año a lo largo y ancho de la geografía española. El Festival Internacional de Blues, vuelve a la Villa de Vícar, con un cartel que encabezan los navarros La Vil Canalla, a los que seguirán la Vicky King Band, de Málaga, Iñaki Moreno & The Crazy Busters, banda caballo entre Málaga y Madrid, y los almerienses de Ruta 69. La cita a partir de las 22.00 horas y con entrada libre, en la Plaza del Barranquillo. Se trata de una de las primeras actividades del programa cultural de verano que pone en marcha el Ayuntamiento de Vícar y que tienen su cita principal, también en el Pueblo Mágico, el próximo 10 de agosto, con el 'Paseando entre Velas'. El Almeriblues, en el que colabora Si FM radio, será la avanzadilla de programa veraniego, en una Villa de Vícar que lucirá su mejores galas. En cuanto al cartel del evento musical, destaca la presencia de los navarros La Vil Canalla. Con claras influencias del neorockabilly más salvaje de los 80, pero sin dejar de adorar a los grandes de los 50's, han pisado algunos de los escenarios más importantes del país, como Stereo (Logroño), Savoy (Gijón), Helldorado (Vitoria), Crazy horse (Bilbao), y han compartido tablas con artistas de la talla de Rebeldes, Tennesse, Al Dual, o La Frontera, entre otros. También prometen buen sonido los malagueños Vicky King Band, el nuevo proyecto en solitario de la vocalista de la conocida banda malagueña Mama Kin, que se presenta en Vícar con nueva banda, acompañada de Fran Pacheco a la guitarra, para dar a conocer su reciente trabajo discográfico, 'The Blues is a Woman', donde plasman sus influencias de blues y la música americana. El líder de The Crazy Busters, Iñaki Moreno, es un cantante y guitarrista muy influenciado por el blues eléctrico de los años 50 y 60. Con más de 20 años entregado al blues, ha tocado en numerosas bandas y Festivales tanto en el Circuito de Blues español como en el irlandés. En la sección rítmica estarán The Crazy Busters, con Alvaro Hurtado a la batería y Paco Ginés Backhaus al bajo, músicos con una amplia carrera y experiencia en los circuitos nacionales de blues. Su repertorio está formado por clásicos de Muddy Waters, John Lee Hooker, Buddy Guy, Jimmy Reed y B.B. King. Cierran el cartel, los veteranos de Almería, Ruta 69, el grupo de versiones más genuino y motero de Almería.

