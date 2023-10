Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Lo que aprendimos de las vacunas en la pandemia del Covid-19 viernes 27 de octubre de 2023 , 11:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La portavoz de la OMS durante la Covid-19: "En la pandemia pudimos actuar rápidamente por la confianza y la cooperación entre la comunidad científica". Es una de las lecciones de la pandemia que destaca Maria Van Kerkhove en las XX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas celebradas en Almería. Explica que más de 6,9 millones de personas han fallecido por Covid-19, según datos oficiales, aunque esta cifra podría ser tres veces superior. La Dra. Maria Van Kerkhove, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la crisis sanitaria de 2020 y jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes y Zoonosis de este organismo internacional, ha ofrecido este jueves, 26 de octubre, en las XX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas celebradas en Almería, una conferencia sobre qué hemos aprendido de la pandemia por Covid-19. Entre estas lecciones, ha señalado el poder de la confianza y la colaboración, ya que “la cooperación e investigación permiten actuar con rapidez ante situaciones de emergencia y con la Covid pudimos reaccionar rápidamente porque había años de confianza científica”. “Reunir opiniones y conocimientos sobre la Covid-19 nos permitió elaborar el primer protocolo global que estableció cómo actuar para la identificación de los casos de contagio a través del test PCR”, ha puesto como ejemplo. Van Kerkhove ha destacado que, en una situación como la pandemia por Covid-19, “las decisiones y políticas sanitarias de cada país deben basarse en la mejor evidencia científica disponible” y ha lamentado que, sin embargo, en muchos casos éstas se ven influenciadas por otros factores, como intereses políticos y económicos, el contexto y la opinión pública, entre otros. “Aunque tengamos planes fantásticos, si el liderazgo es malo las estrategias no funcionan”, ha subrayado durante su participación También se ha referido a la falta de equidad en el reparto de las vacunas frente a la Covid-19: “se han administrado 13.500 millones de dosis, pero hay millones de personas que no la han recibido, por lo que es un asunto en que tenemos que trabajar”. Asimismo, ha apuntado la importancia de la comunicación con responsabilidad, asumiendo los errores y rectificando la información en esos casos, y de aceptar las críticas y luchar contra los abusos hacia quienes son la cara visible en la transmisión de la información. Por último, ha explicado que más de 6,9 millones de personas han fallecido hasta el momento por la Covid-19, según datos oficiales, pero estima que esta cifra podría ser tres veces superior. Según ha explicado, el virus sigue evolucionando con miles de variantes circulando en todos los países del mundo y, aunque su impacto es mucho menor que en los años anteriores, sigue causando hospitalizaciones y muertes. La jornada de este jueves ha contado igualmente con dos profesoras de la Universidad de Yale (EE.UU) como ponentes. Así, la Dra. Marietta Vazquez, especialista en pediatría y profesora en la Yale School of Medicine, ha abordado en su intervención las ‘Dudas y desconfianza sobre las vacunas’, donde ha destacado que hay un importante porcentaje de población que ha perdido la confianza en la ciencia, especialmente a raíz de la Covid-19, y que se ha acrecentado el impacto de los movimientos antivacunas. Según Vázquez, uno de cada cuatro niños en LATAM carece de vacunas y, a nivel global, la mayoría de las personas que no se vacunan pertenecen a poblaciones con altos índices de pobreza. Considera fundamental desarrollar una información que llegue a los grupos minoritarios, en vez de lanzar los mensajes de manera general a toda la población. Por su parte, la Dra. Inci Yildirim, especialista en enfermedades infecciosas y profesora asociada de Pediatría y Salud Global en el Departamento de Epidemiología de Enfermedades Microbianas en la Yale School of Medicine, ha hablado sobre las ‘Vacunas en el paciente inmunocomprometido’. La experta ha explicado que las personas inmunodeprimidas corren mayor riesgo de contraer enfermedades que son prevenibles mediante vacunación y ha insistido en la importancia de incluir a este grupo La introducción de nuevas vacunas en los calendarios El día inicial de las Jornadas ha comenzado con una mesa coloquio sobre “La introducción de nuevas vacunas en los calendarios: hacia el mejor calendario posible”, moderada por el director del Instituto Balmis de Vacunas y coordinador del Área de Pediatría de Grupo IHP en el Hospital Vithas Almería, Francisco Giménez Sánchez. En ella han participado el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, Jorge del Diego Salas, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez Martín, y María Garcés Sánchez, pediatra en el Centro de Salud Nazaret y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (Valencia). Jorge del Diego Salas ha explicado el complicado proceso de introducción de vacunas en el calendario, que implica discusiones, redacción de estudios e informes y muchas horas de trabajo para llegar a un acuerdo en poco tiempo. Jaime Pérez Martín ha destacado que “hemos dado pasos muy grandes en los últimos años y podemos decir que tenemos uno de los calendarios vacunales más completos”. Además, ha asegurado que la Asociación Española de Vacunología seguirá presionando para que la toma de decisiones sobre la introducción de vacunas sea lo más rápida posible. María Garcés Sánchez ha explicado el trabajo que realiza el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría por la homogeneización de todos los calendarios vacunales de España, abogando por un calendario de máximos. “Consideramos imprescindible que las sociedades, incluidos los pediatras, formen parte de los órganos de decisión técnicos de la política vacunal en España, al igual que ocurre en otros países”, ha recalcado. Asimismo, los asistentes han podido disfrutar de un coloquio sobre “Lo mejor de las vacunas”, moderado por Miguel Sánchez Forte, especialista en pediatría y miembro de la Junta directiva del Instituto Balmis de Vacunas (Almería). En este espacio, Fernando Moraga Llop, consultor senior en vacunas (Barcelona), ha repasado los últimos 20 años de avances en vacunología a través de las 20 ediciones de las Jornadas de Vacunas de Almería, recordando algunos temas tratados en ellas, como los ensayos clínicos pioneros de la vacuna frente al VRS, o la inmunización en embarazadas, entre otros. Por su parte, Magda Campins Martí, especialista en Medicina Preventiva (Barcelona), se ha centrado en el estado actual de la vacunación frente a Covid-19. Así, ha explicado que a nivel global el 70% de la población ha recibido al menos una dosis, cifra que supone sólo el 32% en países en vías de desarrollo. Una nueva era en la prevención de las infecciones respiratorias La prevención de las infecciones respiratorias también ha sido protagonista en este primer día de congreso, con un simposio moderado por Marietta Vazquez y Francisco Giménez Sánchez. En él, Carmen Muñoz-Almagro, catedrática de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña y directora del Departamento I+D+I Microbiología del Hospital Sant Joan de Dèu (Barcelona), ha abordado los cambios epidemiológicos en la enfermedad invasiva neumocócica que se trata de “un proceso multifactorial” y dinámico, con diversos cambios a lo largo del tiempo que hay que vigilar. Por su parte, Ron Dagan, experto en enfermedades infecciosas pediátricas (Israel), y Federico Martinón Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, se han centrado en los nuevos descubrimientos sobre la interacción de virus y bacterias. Estos expertos han debatido sobre cuál de los dos patógenos influye más en la transmisión de infecciones respiratorias y han insistido en la colaboración internacional y en la vacunación como medida principal para combatir tanto virus como bacterias. El simposio ha concluido con una charla sobre nuevas formas de prevención de las infecciones respiratorias en la que Marisa Navarro Gómez, pediatra especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Gregorio Marañón (Madrid) y Javier Díez Domingo, jefe del área de investigación en vacunas en la Fundación FISABIO, se han centrado en el neumococo y el VRS, respectivamente, explicando la gran incidencia que tienen estas infecciones en los niños, siendo el neumococo la primera causa de mortalidad en menores de cinco años por enfermedades inmunoprevenibles” y el VRS el principal responsable de bronquiolitis. La parte más lúdica de la jornada la han ofrecido los pediatras Pepe Serrano, del Instituto Catalán de Salud (Barcelona) y Lucía López Granados, del Centro de Salud La Rivota (Alcorcón, Madrid), en cuya ponencia, amenizada con música, han resaltado la trascendencia de las vacunas de la polio, han hablado sobre el VPH, causante de varios tipos de cánceres, y ha repasado las principales preguntas recibidas por el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). Este día de congreso ha finalizado con un espectáculo de magia a cargo del mago Luis Manuel (Granada). XX Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows Las Jornadas se celebran en el Teatro Cervantes de Almería los días 26 y 27 de octubre y van dirigidas a profesionales sanitarios, especialmente a médicos de familia, pediatras, epidemiólogos, farmacéuticos, enfermeros y técnicos de salud pública. Al frente de este encuentro se sitúa un Comité Organizador, formado por especialistas sanitarios que desarrollan su labor asistencial en centros hospitalarios de Almería. En cuanto al Comité Científico de estas Jornadas, está integrado por expertos de talla mundial procedentes de distintos rincones de España y también de Estados Unidos. Este congreso es una actividad financiada por el Ayuntamiento de Almería, en la convocatoria de subvenciones de 2023, y cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería, Costa Almería, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Pfizer, GSK, MSD, AstraZeneca, Moderna, CSL Sequirus, Sanofi, Takeda, Novavax y Vithas Almería.

