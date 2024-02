Economía Lo que no podrás hacer en el Cable Inglés Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 08 de febrero de 2024 , 06:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Autoridad Porturaria de Almería ya ha publicado la ordenaza completa para la explotación económica de la pasarela La Autoridad Portuaria de Almería ya ha publicado en el BOE la normativa para la explotación económica del Cable Inglés, si bien las tarifas por la cesión de uso del BIC serán las aprobadas por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y que estén vigentes en el momento de la solicitud. Las tarifas no incluyen el servicio de limpieza. Pero más allá de que a partir de ahora podrá ser alquilado para actos y eventos, hay una serie de cosas que no se podrán hacer. Aquí tenemos la lista:

– Únicamente se permitirá acceder a la instalación cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, procediendo el cierre del monumento BIC siempre que existan avisos de riesgo provenientes del Puerto, AEMET y/o Protección Civil.

– Está prohibido el acceso a la instalación cuando en su entorno próximo pudiera existir alguna incidencia que no pudiera garantizar el orden público y la seguridad de los

ocupantes.

– Se permitirá la estancia siempre que exista luz natural o artificial suficiente en la instalación, por lo que el acceso estará condicionado a este precepto.

– Se preservará siempre el aforo máximo preestablecido. Si las circunstancias lo precisan el aforo máximo podrá verse reducido con el fin de salvaguardar la seguridad del público presente.

– Se evitará en lo posible los agolpamientos durante el recorrido de la Instalación, distribuyéndose los visitantes de manera razonable a lo largo de la misma.

– Se avanzará por el Cable Inglés por la zona de paso habilitada al efecto, y respetando todas las acciones indicadas por el Servicio de Seguridad.

– Especialmente cuando la ocupación se aproxime al aforo máximo preestablecido, se podrá establecer un límite máximo razonable de tiempo de permanencia; se debe recordar al efecto que el Cable Inglés no está concebido como zona de estancia continuada, sino como paseo y mirador.

– El Personal de Seguridad a cargo de la instalación se reservará el derecho legal de tomar otras medidas preventivas que considere necesarias para preservar la seguridad.

– Los menores de catorce años deben realizar la visita acompañados de una persona adulta, debiendo estar en todo momento a cargo de sus familiares o tutores, y evitando correteos, juegos y cualquier otra acción que les pongan en peligro.

– Todos los grupos estarán bajo la supervisión de un/a responsable de grupo (guía turístico, intérprete del patrimonio, docente, monitor, etc.) que garantizará el buen funcionamiento de la visita.

– En el caso de grupos educativos estarán siempre acompañados por un/a profesor/a responsable. Se requerirá un profesor/a responsable por cada 30 alumnos/as.

– Está prohibido comer en la instalación.

– Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.

– Queda prohibido el acceso al Cable Inglés con bicicletas, patines, o cualquier tipo de vehículos a motor.

– Queda prohibido introducir objetos que puedan suponer un riesgo para el BIC y para el resto de visitantes, así como posibles objetos arrojadizos que puedan precipitarse desde el Cable Inglés e impactar causando daños a las personas que pudieran encontrarse bajo su proyección.

– Está prohibido el acceso de mascotas ni animales de compañía.

– Está prohibido fumar en cualquier parte del recorrido de la instalación.

– Solo se permitirá el acceso con ropa y especialmente calzado que se consideren adecuados, y que no puedan ocasionar riesgos adicionales.

– Podrán ser expulsadas de la instalación a personas que presenten síntomas de embriaguez o encontrarse bajo los efectos del consumo de cualquier tipo de estupefacientes.

– Podrán ser expulsadas de la instalación personas que presenten indicios de actitudes violentas o que puedan realizar actos incívicos.

– Está prohibido arrojar a la instalación todo tipo de residuos, tales como cualquier

clase de desperdicios, restos de comidas, envoltorios, colillas, papeles, chicles, cascos de botellas, o cualquier otro desperdicio similar.

– Queda prohibido arrojar objetos o residuos encendidos o fácilmente inflamables en suelo o papeleras

– Está prohibido hacer necesidades fisiológicas, como orinar, defecar o escupir.

– Queda prohibido arrojar desde el paseo peatonal del Cable Ingles, cualquier clase de residuos y cualquier otro objeto que pudieran causar daños o molestias a personas, vehículos, mobiliario u otras instalaciones.

– Podrán ser expulsadas de la instalación todas las personas que estén realizando acciones inapropiadas, que puedan poner en riesgo su seguridad o la del resto de visitantes, entre las que se incluyen principalmente intentos de escalamiento de las barreras de protección, así como cualquier otra acción (gritos, actos impúdicos, etc.) que puedan molestar al resto de visitantes.

– Está permitida la toma de imágenes domésticas para uso privado, con cámara o dispositivo móvil. Queda prohibido el uso del palo selfie. Asimismo, la toma de imágenes para cualquier otro uso diferente al descrito, requerirá una autorización expresa. Los reportajes profesionales deben ser solicitados y autorizados con antelación mediante la tramitación del procedimiento establecido en el artículo 7.º de esta Ordenanza.

– En caso de existencia de algún incidente aislado que ocasione que alguna persona acabe herida, se podrá contactar con Centro de Control de Seguridad en el teléfono 950236820 para solicitar la ayuda necesaria, que podrá estar reforzada en caso necesario con el aviso a los Servicios de Ayuda Exterior. – Está prohibido colocar carteles en el monumento BIC fuera de los lugares que en su caso se establezcan para ello. Igualmente, en ningún caso está permitido clavar, pegar o suspender paneles ni otros objetos, fuera de los espacios expresamente habilitados para estos usos, así como afectar de cualquier modo la instalación.

– Bajo ningún concepto se permitirá en el monumento BIC, tanto en montaje, ensayos como actuaciones la utilización de fuego o de actividades que generen partículas incandescentes, de acuerdo con la normativa de prevención de riesgos.

