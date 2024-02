Almería Ampliar Lo que tienes que saber de la Enfermería está en las Almadrabillas martes 06 de febrero de 2024 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ‘Ruta enfermera’ llega a Almería para concienciar sobre los hábitos de vida saludables en todas las edades La ‘Ruta enfermera’ ya ha llegado a Almería de la mano de la Organización Colegial de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Almería, con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación Provincial. Se trata de un gran tráiler sanitario que está recorriendo toda España durante un año para fomentar los hábitos saludables entre personas de todas las edades y sensibilizar a la población sobre la labor esencial de enfermeras y enfermeros en todas las etapas de la vida. La ciudad de Almería es la primera parada en Andalucía del mayor proyecto de visibilidad enfermera de la historia, que está pasando por todas las comunidades autónomas y acercará la salud y el trabajo de la profesión a la población durante 1 año. El tráiler estará situado en el Parque de las Almadrabillas desde hoy hasta el próximo 9 de febrero (ambos inclusive), en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacra Sánchez, ha dado la bienvenida al tráiler enfermero, "un espacio que va a recordar a la sociedad almeriense lo importante que es el trabajo diario de los enfermeros y las enfermeras como pieza básica e imprescindible del engranaje de los servicios de salud públicos y privados en tareas como la atención directa a los pacientes, la docencia, las propias de la administración y también, y esencial, la investigación". “Todas estas facetas del trabajo se ven reflejadas en este tráiler” -ha añadido-, “pero también hay aspectos que no se muestran de un modo directo en esta actividad y que forman parte del modo en que los profesionales de la enfermería afrontan su trabajo, como son el compromiso, el cariño y la cercanía”. “Lo pudimos ver durante la pandemia y lo comprobamos cada vez que acudimos a un centro sanitario: Almería tendrá siempre una deuda eterna de gratitud con sus enfermeras y enfermeros y es muy importante hacer visible ante el conjunto de la sociedad el valor de una profesión que siempre está en la primera línea del servicio a la sociedad”, ha recalcado Sánchez, quien ha invitado a todos los almerienses a que acudan “a conocer en profundidad la labor de los profesionales de la enfermería, cuya relevancia crecerá en España exponencialmente en una sociedad cada vez más envejecida y necesitada, por tanto, de complejos servicios y atenciones sanitarias”. Por su parte, María del Mar García, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, ha explicado que “es un proyecto que recorre toda la geografía española con un enorme tráiler para concienciar a la sociedad sobre la labor de las enfermeras y enfermeros y la necesidad de mantener hábitos saludables mediante charlas, talleres, contenidos interactivos y didácticos, pruebas diagnósticas y juegos para todas las edades. La programación está pensada para niños, adolescentes, adultos y mayores”. Apoyo institucional El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha felicitado al Colegio de Enfermería por esta iniciativa que “va a permitir a pequeños y mayores comprender y valorar mucho mejor la trascendente labor de las enfermeras y enfermeros en nuestra sociedad”. Además, ha puesto en valor el trabajo de calidad que realizan cada día, siendo imprescindibles en la sociedad. Por último, el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha felicitado la puesta en marcha de esta iniciativa y por las distintas actividades que se incluyen en ella, “que ponen en valor la figura de los profesionales de enfermería y lo esenciales que son para la salud de toda la población y por ende para nuestro sistema sanitario”. Materiales didácticos Con el objetivo de ayudar, educar en salud y potenciar el autocuidado, el tráiler enfermero contará con diferentes espacios en los que se mostrarán materiales para la población general y también para las propias enfermeras. Vídeos con consejos saludables, pantallas con infografías con información sobre distintas patologías, encuestas para conocer la percepción que se tiene de la profesión y un autotest de salud se encontrarán durante todo el recorrido para que aquellos que pasen por el tráiler puedan interactuar y conocer más sobre la enfermería. Además, el tráiler también cuenta con dos consultas con privacidad, donde dos enfermeras realizarán distintas pruebas diagnósticas. Fuera de la zona de consultas también habrá un espacio destinado a la detección del ictus, gracias a la colaboración del CGE con Pulso Vital. De acceso libre, cualquier persona podrá hacerse la prueba, acercando dos dedos al tótem que está instalado en el tráiler, para conocer si presenta fibrilación auricular y poder detectar a tiempo una anomalía para acudir a una revisión más en profundidad en un centro sanitario, algo que puede salvarle la vida o librarle de una gran discapacidad. Además, las enfermeras ofrecerán charlas sobre hábitos saludables y temas de interés general como la iniciación a la RCP y primeros auxilios, lactancia, migrañas, diabetes, cómo utilizar un inhalador, infecciones de transmisión sexual… y muchos más.

